TP.HCM: Sở GD&ĐT chính thức ban hành các bước tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6

Bước 1: Tìm hiểu thông tin về trường, lớp đầu cấp... trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ngoài ra, phụ huynh có thể đọc thêm ở cổng thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục, kế hoạch tuyển sinh đầu cấp của địa phương, các kênh thông tin chính thống của ngành giáo dục.

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, Sở GD&ĐT TPHCM vừa có hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh đầu cấp vào mầm non, lớp 1 , lớp 6 năm học 2023-2024 giai đoạn sau ngày 13/6.

Bước 3: Kiểm tra, rà soát thông tin dữ liệu của học sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo cho hay kết quả có thể xảy ra các trường hợp sau:

Trường hợp 1, có sai sót về thông tin, cha mẹ học sinh phải liên hệ với phòng giáo dục và đào tạo hoặc trường đang học tại địa phương để tiến hành điều chỉnh.

Trường hợp 2, thông tin đã chính xác, cha mẹ học sinh chọn một trong ba loại sau:

Đăng ký tuyển sinh lớp 1, lớp 6 theo địa chỉ thường trú; theo nơi tạm trú (nơi ở hiện tại); theo trường đang học.

Sở Giáo dục cũng lưu ý các đơn vị giáo dục sẽ ưu tiên nhận học sinh theo loại 1, sau đó mới đến loại 2, 3.

Bước 4: Phụ huynh sẽ bấm xác nhận đã kiểm tra, rà soát thông tin, dữ liệu của học sinh.

Bước 5: Từ ngày 20/7 đến hết ngày 1/8/2023 phụ huynh truy cập vào trang tuyển sinh đầu cấp để xem kết quả.

Theo nguồn tin tin từ báo Dân trí, từ nay đến ngày 23/6, phụ huynh cần đăng ký tuyển sinh lớp 1, lớp 6 cho con em mình. Việc chọn trường sẽ được phân chia thành 3 loại.

Học sinh Trường Tiểu học Hòa Bình (quận 1, TPHCM) học trải nghiệm, sáng tạo - Ảnh: Báo Dân trí

Nếu đồng ý với kết quả tuyển sinh, cha mẹ học sinh cần xác nhận nhập học ngay trên hệ thống tuyển sinh trực tuyến, sau đó tiến hành nộp hồ sơ giấy trực tiếp tại trường đã trúng tuyển theo kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp của địa phương.

Các trường hợp không đồng ý với kết quả tuyển sinh, cha mẹ học sinh và học sinh có thể tiến hành đăng ký xét tuyển ở đợt 2 theo kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp của UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện.