Choáng trước mức học phí tăng vượt quy định của 11 trường tại TP.HCM

Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu 11 trường học phải điều chỉnh học phí do thu vượt mức quy định.

Theo thông tin từ VietNamNet, đây là 11 trường ngoài công lập. Lý do là 11 trường này có mức thu học phí dự kiến năm học 2023-2024 tăng trên 10% so với năm học 2022-2023.

11 cơ sở giáo dục ngoài công lập tăng học phí quá 10% bị yêu cầu điều chỉnh - Ảnh: VietNamNet

Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu sau khi điều chỉnh mức thu học phí, 11 trường phải báo cáo về Sở trước ngày 20/6.

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT TP.HCM thông báo đã nhận được hồ sơ kê khai giá cho năm học 2023-2024 của 50/70 cơ sở giáo dục ngoài công lập. Sau khi xem xét, Sở GD-ĐT đã có ý kiến đối với từng hồ sơ kê khai giá.

Mức thu học phí không được tăng quá 10%/năm - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Dẫn nguồn tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, trong năm học, nếu cơ sở giáo dục ngoài công lập có thay đổi mức thu học phí và giá các dịch vụ khác thì thực hiện hồ sơ kê khai giá bổ sung và gửi về Sở GD&ĐT tối thiểu trước 7 ngày áp dụng mức giá kê khai mới (đơn vị không được áp dụng mức giá kê khai mới trước khi thực hiện kê khai giá).

Theo đó, các cơ sở giáo dục cần thực hiện kê khai giá của các khoản: mức thu học phí năm học 2023-2024; giá các dịch vụ khác năm học 2023-2024, mức thu học phí dự kiến toàn cấp học.

NXB Giáo dục Việt Nam công bố giá sách giáo khoa mới của lớp 4, 8, 11 Ngày 13/6, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã thực hiện công bố giá sách giáo khoa lớp 4, 8, 11 được đưa vào giảng dạy trên cả nước từ năm học 2023-2024. Các bộ sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt gồm “Kết nối tri thức với cuộc sống” và “Chân trời sáng tạo”.

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