Phát hiện xe máy để lại trên cầu, nghi cô gái mất tích dưới kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (Q.Bình Tân, TP.HCM) nên điều động phương tiện và người nhái đến lặn tìm nhưng không tìm thấy.

Theo báo Bảo Vệ Pháp Luật đưa tin, khuya 15/9 rạng sáng 16/9, trong lúc tuần tra địa bàn lực lượng chức năng địa phương phát hiện một xe máy dựng trên cầu An Lập, quận Bình Tân, TP HCM còn nguyên chìa khóa trong ổ khóa.

Cầu An Lập, quận Bình Tân, TP HCM, nơi phát hiện xe máy của cô gái. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Qua kiểm tra trong cốp xe máy, lực lượng chức năng phát hiện một số giấy tờ trong đó có cả số điện thoại nên gọi vào số này.

Sau đó, một người đàn ông đến và xác nhận chiếc xe máy là của gia đình và do con gái tên T. (22 tuổi) chạy ra khỏi nhà trước đó đi mua đồ và không thấy về nhà.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, nghi T. mất tích dưới kênh nên lực lượng chức năng đã điều động phương tiện và người nhái đến lặn tìm.

Lực lượng chức năng đã điều động phương tiện và người nhái đến lặn tìm. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo cơ quan chức năng, việc lặn tìm cô gái nghi mất tích dưới kênh được triển khai từ rạng sáng 16.9 đến 7 giờ cùng ngày, công tác tìm kiếm tạm dừng.

Đến đầu giờ chiều (16.9), lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM được tăng cường xuống và việc lặn tìm tiếp tục. Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực lặn tìm cô gái nghi mất tích dưới kênh vẫn không có kết quả. Đến 17 giờ ngày 16.9, việc tìm kiếm dừng lại.

Đến 17 giờ ngày 16.9, việc tìm kiếm dừng lại. Ảnh: Báo Bảo Vệ Pháp Luật.

Người thân của cô gái cho biết, khi nhận thông tin từ cơ quan chức năng người nhà cũng đã chia nhau đi tìm, liên hệ người quen nhiều nơi hỏi thăm tung tích của T. nhưng chưa có kết quả.

Hiện Công an quận Bình Tân đang điều tra làm rõ vụ việc.

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