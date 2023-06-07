TP.HCM: Hiện trường vụ cháy quán cơm do nổ bình ga, nhiều người nhập viện cấp cứu

Đời sống 07/06/2023 11:12

Sáng ngày 7/6, UBND phường Hiệp Phú (TP.HCM) cho biết, lực lượng chức năng đang khám nghiệm, điều tra vụ rò rỉ khí gas gây cháy quán cơm khiến nhiều người phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin từ Zingnews, khoảng 7h ngày 7/6, người dân nghe tiếng nổ phát ra từ quán cơm tấm tại số 43, đường Lê Lợi, phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức. Ngay lập tức, nhiều người dân sống trong khu vực chạy đến kiểm tra, họ phát hiện trong quán cơm đang bốc cháy. Người dân địa phương dùng vật dụng chữa cháy tại chỗ lao vào dập lửa.

TP.HCM: Hiện trường vụ cháy quán cơm do nổ bình ga, nhiều người nhập viện cấp cứu - Ảnh 1
Nơi xảy ra vụ cháy vào sáng nay - Ảnh: Zingnews

Vụ việc khiến 2 nhân viên tại quán phỏng nặng cấp độ 2, 3 đang được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy và một khách mua cơm bị thương nhẹ.

TP.HCM: Hiện trường vụ cháy quán cơm do nổ bình ga, nhiều người nhập viện cấp cứu - Ảnh 2
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường - Ảnh: Zingnews

Theo nguồn tin từ báo Lao động, tại hiện trường, nhiều vật liệu trong quán cháy đen, hư hỏng nặng, do không có mặt chủ quán nên chưa thể xác định được giá trị tài sản bị thiệt hại.

TP.HCM: Hiện trường vụ cháy quán cơm do nổ bình ga, nhiều người nhập viện cấp cứu - Ảnh 3
TP.HCM: Hiện trường vụ cháy quán cơm do nổ bình ga, nhiều người nhập viện cấp cứu - Ảnh 4
Cơ quan chức năng TP.Thủ Đức đang phong tỏa đoạn đường qua khu vực - Ảnh: Báo Lao động

Đại diện UBND phường Hiệp Phú cho biết quán cơm vừa mới thay bình gas mới. Có thể trong quá trình thay gas không cẩn thận khiến van bình gas bị hở và rò rỉ dẫn đến vụ nổ khi nhân viên của quán cơm này đang nấu ăn.

TP.HCM: Hiện trường vụ cháy quán cơm do nổ bình ga, nhiều người nhập viện cấp cứu - Ảnh 5
Chưa thể xác định được giá trị tài sản bị thiệt hại - Ảnh: Báo Lao động

Hiện tại, cơ quan chức năng TP.Thủ Đức đang phong tỏa đoạn đường qua khu vực, khám nghiệm hiện trường. Nguyên nhân ban đầu vụ việc được lực lượng chức năng xác định nghi do nổ khí gas.

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