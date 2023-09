Tổng hợp clip xúc động mùa Vu Lan báo hiếu

Là sản phẩm đầu tiên bé Bảo An (Xuân Mai thứ 2) kết hợp cùng Cao Hà Đức Anh (thí sinh đội Lưu Hương Giang, Hoài Anh năm 2014). MV Vu Lan Nhớ Mẹ kể về cậu bé vô tư ham chơi, không biết đến yêu thương và những hi sinh vất vả của mẹ. Một ngày mẹ vì bệnh tật nên qua đời để lại sự hối hận muộn màng cho cậu. MV cũng kể lại câu chuyện cổ tích Cây Vú Sữa – một trong những câu chuyện cổ tích hay về tình yêu của mẹ nổi tiếng của Việt Nam. Cả Đức Anh và Bảo An đều nhập tâm và diễn xuất rất tốt. Lần đầu tiên hai bé khóc nức nở khi tham gia quay MV. Mặc dù được đăng chiếu trên kênh YouTube POPS Kids vào mùa vu lan năm ngoái. Nhưng năm nay, MV vẫn thu hút khá nhiều lượt xem bởi nội dung gây xúc động và mang đậm tính giáo dục cho các bạn trẻ.

Nước Mắt Chảy Xuống – Bé Phương Nhi

Cùng kiểu câu chuyện như MV Vu Lan Nhớ Mẹ, MV Nước Mắt Chảy Xuống kể câu chuyện của ba mẹ con nghèo. Người mẹ phải làm việc tần tảo để nuôi hai đứa con. Người anh trai ngỗ nghịch, bất hiếu với mẹ sau khi bị phát giác trộm tiền tiết kiệm của em gái, người anh đã bỏ nhà ra đi. Vì quá lo lắng cho con trai nên mẹ đã chạy khắp nơi tìm kiếm và không may bị tai nạn phải ngồi xe lăn. Cao trào của MV gây xúc động mạnh cho người xem khi người mẹ bất chấp, nhảy khỏi xe lăn để chạy đến con mình. Đúng với nội dung chủ đề của ca khúc, dù con cái có như thế nào thì tấm lòng cha mẹ vẫn luôn yêu thương con như dòng nước mắt luôn luôn chảy xuống.





Khi Vắng Mẹ - Bé Trang Thư

Sử dụng biện pháp so sánh giữa hình ảnh hai bé gái có hoàn cảnh khác nhau. Một bé mồ côi và một bé gái được sự quan tâm chu đáo của mẹ. Tuy được mẹ chăm lo đến từng miếng ăn cái mặc nhưng bé gái do Trang Thư đóng không hề trân trọng. Đến một ngày, Trang Thư bắt gặp cô bé mồ côi, luôn khao khát một bữa cơm ngon của mẹ thì Trang Thư mới thực sự tỉnh ra. Điều quý giá nhất cô bé Trang Thư trong MV đang có là tình yêu thương của mẹ. MV như là lời dạy nhẹ nhàng cho các bé may mắn có cha mẹ nhưng không biết quý trọng tình thương ấy. Ở ngoài xã hội vẫn có nhiều bạn nhỏ mồ côi không may mắn có được tình thương của cha mẹ như mình.





Phim ngắn Cõng Mẹ Đi Chơi

Phim với sự tham gia diễn xuất của bé Bảo Nghi, được biết đến là thí sinh nổi bật từ Gương Mặt Thân Quen Nhí bên cạnh hai nghệ sỹ gạo cội Ngân Quỳnh và Thủ Tín. Dựa trên một câu chuyện có thật của một gia đình nghèo, có một cô con gái tên Châu 12 tuổi không may mắn mắc phải căn bệnh ung thư máu. Em ước mơ được một lần tổ chức sinh nhật bởi từ bé đến lớn em chưa bao giờ được biết sinh nhật là gì ? Không khỏi xúc động khi từ những ước mơ tưởng chừng như vô cùng đơn giản của một cô bé hiếu thảo nhưng đối với bé Châu đang mắc bệnh Ung Thư thì lại lớn lao vô cùng. Với những khát khao của bé và sự vượt khó của cha mẹ, cả nhà đã giúp bé thực hiện những ước mơ thật giản dị và thực hiện điều ước cuối cùng là được cõng mẹ một lần trước khi con chết.