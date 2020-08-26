Các món ăn ngày lễ Vu Lan ý nghĩa, ngon khó cưỡng

Trong các món chay ngày lễ Vu Lan không thể không nhắc đến món giò lụa chay ngon thơm bùi hấp dẫn.

Món ăn ngày lễ Vu Lan bao gồm một mâm cúng chay bàn thờ Phật và mâm cúng gia tiên, thần linh. Nếu chưa biết phải chuẩn bị những gì hãy bổ sung thêm các món ăn cho ngày lễ Vu Lan ngon miệng, ý nghĩa dưới đây. Nhanh tay bỏ túi các công thức siêu đỉnh, trổ tài chiêu đãi món ngon cả gia đình trong ngày quan trọng này.

Làm giò lụa chay ngày lễ Vu Lan như sau:

Các bạn chuẩn bị 500g đậu xanh, 10g nấm hương, 30g lá mơ, 1 thìa bột năng, lá chuối, gia vị như muối đường.

- Đậu xanh rửa sạch, ngâm nước 6 tiếng cho mềm, nấm hương, lá mơ rửa sạch thái nhỏ, lá chuối rửa sạch rồi hấp sơ để lá chuối mềm.

- Đậu xanh ngâm mềm, rửa qua lần nữa rồi đem hấp chín, giã nhuyễn, cho nấm hương với lá mơ đã băm nhỏ, thêm 1 thìa bột năng, nêm nếm thêm muối, đường và trộn đều.

- Quét dầu thực vật lên lá chuối, xếp 3-4 lá chồng lên nhau rồi cho nhân vào giữa, cuộn tròn, gấp 2 đầu rồi buộc lạt cố định. Hoặc các bạn có thể gói bằng khuôn sẽ đơn giản hơn.

Vì đậu xanh mềm, nhẹ khó định hình hơn so với thịt lợn/thịt bò có độ nặng nên gói xong lá chuối sẽ bọc thêm một lớp giấy bạc bên ngoài để cố định không để giò bị vỡ mà vẫn có hương thơm của lá chuối quyện vào.

- Gói xong lớp giấy bạc bên ngoài thì hấp khoảng 30 phút thì vớt ra để nguội, cắt ăn luôn hoặc để bảo quản trong tủ lạnh.

Xôi dừa

Xôi dừa là sự kết hợp hoàn hảo của vị dẻo bùi gạo nếp cùng béo ngậy của dừa là một trong các món ăn cho ngày lễ Vu Lan truyền thống.

Xôi dừa là một trong những món ăn chay ngày lễ Vu Lan quen thuộc

Các bạn chuẩn bị nguyên liệu: 500g gạo nếp, 100g dừa non, 100ml nước cốt dừa, 100ml nước dừa tươi, đường, muối, dầu ăn

Cách làm xôi nếp ngày lễ Vu Lan như sau:

- Vo và ngâm gạo nếp khoảng 6-8 tiếng để gạo hút no nước, mềm, sau đó để ráo nước nơi khô thoáng.

- Đun nước sôi, cho gạo nếp vào đồ khoảng 30p, rồi cho ra nồi trộn hỗn hợp nước cốt dừa, nước dừa, dầu ăn, đường, muối, dừa nạo đã được đun sôi.

- Trộn xong, cho gạo nếp vào đồ tiếp 20p là xong, cho lên đĩa có thể rắc thêm chút vừng để ăn thơm bùi và ngậy.

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Cháo nấm đông cô chay

Cháo nấm đông cô chay thơm mát, thanh nhiệt vô cùng ngon miệng chắc chắn sẽ là món ăn ngày lễ Vu Lan ai cũng thích.

Cháo nấm đông cô chay ngon miệng ngày lễ Vu Lan

Chuẩn bị nguyên liệu bao gồm: 100g gạo, 30g gạo nếp, 40g nấm đông cô, 100g cà rốt thái sợi, tỏi, hành, ngò cùng gia vị muối đường, bột nêm, hạt tiêu.

Cách làm cháo nấm đông cô chay ngon như sau: Nấm đông cô rửa sạch, ngâm nước để nở rồi xắt dọc. Phi tỏi thơm trên bếp rồi thêm nấm cùng gia vị hạt nêm vào xào sơ qua, cho ra đĩa. Gạo tẻ và gạo nếp vo sạch, bắc nấu trên bếp, thêm chút muối. Khi sôi, cho thêm cà rốt, nấm nấu cùng khoảng 5 phút, nêm gia vị, đảo đều rồi tắt bếp múc ra bát, trang trí thêm hành ngò, tiêu cho đậm đà gia vị.

Canh củ chay

Món canh củ chay ngọt thơm vị rau củ tự nhiên lại rất dễ làm là một món chay ngày lễ Vu Lan không thể thiếu.

Canh củ chay thơm, dễ làm trong ngày Vu Lan báo hiếu

Các bạn cần chuẩn bị cà rốt, susu, khoai tây, nấm, ngô, đậu phụ cắt miếng vuông nhỏ.

Cách làm canh củ chay đơn giản như sau: Đun sôi nồi nước trên bếp, khi sôi thả khoai tây, ngô vào trước, sau đó thả cà rốt, nấm, susu, đậu phụ vào sau, nêm thêm bột canh vừa miệng rồi đun đợi sôi lên là tắt bếp, múc canh ra bát. Có thể cho thêm chút tiêu và hành lá băm nhỏ để tăng hương vị thơm ngon hơn.

Nem chay rán

Trong các món ăn cho ngày lễ Vu Lan, món nem chay rán giòn, đậm đà hương vị thơm của nấm, mộc nhĩ, mềm ấm của đậu phụ, bùi của khoai tây, giòn dai của miến là không thể không có mặt trong mâm cơm, mâm cúng ngày này.

Hướng dẫn cách làm món nem chay rán đơn giản

Các bạn chuẩn bị nguyên liệu: Bánh tráng, đậu phụ, khoai tây, cà rốt, nấm hương, mộc nhĩ, miến, hành, gia vị muối, đường, hạt tiêu.

Hướng dẫn làm nem chay rán ngon như sau:

- Khoai tây rửa sạch, hấp bỏ vỏ rồi nghiền nhuyễn cùng đậu phụ.

- Mộc nhĩ rửa sạch băm nhỏ, miến ngâm rồi cắt nhỏ, cà rốt thái sợi nhỏ. Tất cả cho vào cùng hỗn hợp khoai tây, đậu phụ đã được nghiền nhuyễn ở trên, nêm thêm gia vị rồi trộn đều.

- Lấy bánh tráng, nhúng qua ít nước cho mềm bánh tráng rồi cho nhân vào cuộn nem, chiên vàng rồi lấy ra đĩa.

Nem rán nên ăn nóng để thưởng thức hương vị ngon thơm nhất.

Mực chay chiên giòn

Mực chay chiên xù là món ăn ngày lễ Vu Lan giòn rụm, hợp khẩu vị rất nhiều người, trong mọi độ tuổi.

Món ăn ngày lễ Vu Lan mực chay chiên giòn dễ làm tại nhà

Chuẩn bị nguyên liệu: Hành tây, bột chiên giòn, bột chiên xù.

Cách làm mực chay chiên giòn như sau:

- Hành tây rửa sạch, bóc lớp vỏ ngoài, cắt ngang độ dày khoảng 1cm, tách từng khoanh tròn hành.

- Đổ bột chiên xù và bột chiên giòn ra hai bát riêng. Pha loãng bột chiên giòn với nước, đánh đều tay để bột không bị đóng cục, lăn hành tây phủ kín bột chiên giòn rồi lăn tiếp sang bột chiên xù.

- Đặt chảo, đun dầu thực vật nóng già, để lửa nhỏ rồi cho hành tây vào chiên giòn, đảo đều để không bị cháy. Để ra đĩa có sẵn giấy thấm dầu để bớt dầu mỡ, ăn không ngán.

Nên ăn mực chay chiên giòn cùng nước chấm hoặc tương cà khi còn nóng, để nguội bị ỉu ăn sẽ không ngon.

Chả đậu xanh chay

Chả đỗ xanh chay thơm bùi đầy hấp dẫn chắc chắn sẽ là một trong các món ăn cho ngày lễ Vu Lan ngon ai cũng muốn thưởng thức.

Chả đậu xanh chay đơn giản cúng rằm tháng 7

Các bạn chuẩn bị: Đậu phụ, đỗ xanh, mộc nhĩ, bột chiên xù, bột nêm, gia vị, dầu ăn thực vật.

Cách làm chả đậu xanh chay như sau:

- Đầu tiền đỗ xanh rửa sạch ngâm nước 4 tiếng cho mềm, đãi sạch vỏ rồi hấp chín, nghiền nhuyễn cùng với đậu phụ. Nghiền càng nhuyễn thì chả chay đỗ xanh càng ngon, miếng chả càng mịn.

- Mộc nhĩ ngâm nước, rửa sạch rồi băm nhỏ rồi cho cùng bột chiên xù vào trộn chung với hỗn hợp đậu phụ, đỗ xanh, nêm thêm gia vị chay trộn đều.

- Bật bếp, cho dầu ăn vào chảo đun nóng già rồi hạ lửa nhỏ, nặn từng viên tròn rồi ấn dẹt như miếng chả tròn rồi cho vào chảo chiên vàng đều hai mặt.

Tương tự như mực chay chiên giòn, món này cũng cần ăn nóng mới ngon.

Miến xào chay

Miến xào chay thanh đạm, dễ ăn chắc chắn sẽ làm món ăn chay ngày lễ Vu Lan của bạn thêm phong phú và đa dạng.

Miến xào chay - Món chay đơn giản phổ biến ngày lễ Vu Lan

Các bạn cần chuẩn bị: 100g miến dong loại ngon, 1 củ cà rốt, 1 củ su hào, 5g mộc nhĩ, 5 nấm hương, rau thơm, lạc rang, hành khô, gia vị muối đường, hạt nêm chay, dầu thực vật.

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Cách làm miến xào chay ngon như sau:

- Miến ngâm nước lạnh 10-15 phút vừa để rửa sạch và mềm, cắt thành đoạn 10cm.

- Cà rốt, su hào rửa sạch thái sợi nhỏ, mộc nhĩ, nấm hương, ngâm nước ấm, băm nhỏ, hành, mùi rửa sạch.

- Bật bếp, cho dầu vào chảo, phi hành khô thơm, cho nấm hương xào tiếp, tiếp đến là cà rốt, mộc nhĩ, su hào vào xào chung đến khi săn lại thì cho miến vào, đảo đều.

- Khi miến khô thì cho thêm chút nước cùng nêm nếm gia vị vừa ăn, xào tiếp 2-3 phút, sợi miến tơi và săn lại thì cho thêm ít tiêu, rau mùi, hành đảo đều rồi múc ra đĩa.

Trên đây là một vài món ăn ngày lễ Vu Lan xin giới thiệu đến các bạn tham khảo trong mùa lễ Vu Lan báo hiếu, cúng rằm tháng 7. Hầu như đều là các món chay đơn giản, phổ biến và dễ làm tại nhà. Hi vọng các bạn đã lên được thực đơn ngày lễ Vu Lan ngon miệng và đầy hấp dẫn. Chúc các bạn có một mùa Lễ Vu Lan ấm áp tình thân bên cạnh gia đình!