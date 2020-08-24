Gợi ý: Lễ Vu Lan nên tặng gì cho bố mẹ?

Khi lựa chọn lễ Vu Lan tặng gì cho mẹ hay mua tặng bố quà gì ngày Vu Lan, suy nghĩ đầu tiên chính là một bộ quần áo cho cha mẹ. Quần áo không chỉ là một món đồ mặc hàng ngày mà nó cũng tạo nên hình ảnh mỗi người. Nếu bố mẹ đã lâu rồi chưa sắm sửa quần áo mới thì dù chỉ là một áo sơ mi nam đơn giản hay một đồ mặc nhà thoải mái thôi cũng khiến bố mẹ hết sức vui vẻ khi thấy con cái quan tâm sắm đồ, chăm chút diện mạo, ngoại hình cho mình.

Lễ Vu Lan báo hiếu là dịp để bày tỏ yêu thương với bố mẹ, gắn kết tình cảm gia đình. Lễ Vu Lan nên tặng gì cho bố mẹ , quà Vu Lan nào cho bố để ngày Vu Lan thêm trọn vẹn? Nếu chưa có ý tưởng cùng tham khảo danh sách các món quà tặng bố mẹ ngày lễ Vu Lan báo hiếu thật ý nghĩa nhé.

Nếu bạn đang băn khoăn không biết ngày Vu Lan nên tặng gì cho mẹ hợp ý thì đừng quên gợi ý về món quà là bó bông hoa hồng thật đẹp

Các bạn có thể lựa chọn đồ nhẹ nhàng thoải mái, đồ Thu - Đông đều phù hợp khi tiết trời vào Thu và sắp sửa sang Đông hiện nay. Thời điểm giao mùa luôn dễ bị nhiễm bệnh và chân tay đau nhức, những bộ quần áo mới không chỉ giữ ấm bên ngoài cơ thể mà còn khiến bố mẹ hết sức ấm lòng khi mặc.

Hoa hồng là loại hoa ý nghĩa đặc biệt vào ngày Vu Lan, thể hiện tình cảm yêu thương, trân trọng của con cái dành cho đấng sinh thành. Hoa hồng đỏ như một lời cảm ơn vì mẹ đã sinh ra con và đã yêu thương con hết lòng, cũng như là sự hào vì con đã được là con của mẹ.

Tặng bố mẹ những món quà bố mẹ thích

Tư vấn lễ Vu Lan nên tặng gì cho bố mẹ?

Thực sự câu hỏi Lễ Vu Lan nên tặng gì cho bố mẹ là câu hỏi khiến rất nhiều người băn khoăn. Không biết chọn món quà thế nào mới phù hợp với bố mẹ. Nhưng các bạn có để ý rằng, bố mẹ hay ai khi được thỏa mãn niềm yêu thích, nhận món quà đúng sở thích đều cảm thấy rất vui vẻ và thỏa mãn.

Việc tặng món quà đúng sở thích bố mẹ thể hiện sự hiểu rõ bố mẹ mong muốn cũng sự quan tâm của các bạn dành cho bố mẹ.

Đơn cử như mẹ yêu thích nấu ăn sẽ rất vui khi nhận được quà như bộ nồi đun nấu, dụng cụ làm bếp hay nồi chiên không dầu. Mẹ yêu thích thể thao sẽ rất vui khi bạn tặng mẹ máy tập thể dục tại nhà,....Bạn sẽ không còn phải tự hỏi lễ vu lan tặng gì cho mẹ.

Bố yêu thích đọc sách khi nhận được món quà là những quyển sách hay và quý chắc hẳn sẽ rất hài lòng.

Sản phẩm thực phẩm chức năng

Người lớn tuổi cơ thể già đi khiến sức khỏe suy giảm, chân tay đau nhức, bổ sung các thực phẩm chức năng từ các hãng uy tín sẽ giúp bố mẹ khỏe mạnh hơn.

Bố mẹ đã chăm lo chúng ta khôn lớn đến giờ này thật khỏe mạnh. Bây giờ là lúc các bạn nên chăm lo sức khỏe cho bố mẹ. Những thực phẩm chức năng xương khớp, tim mạch, tiêu hóa hay những hộp vitamin chắc chắn sẽ là món quà ngày lễ Vu Lan ý nghĩa và thiết thực dành cho bố mẹ.

Gọi điện hỏi han bố mẹ

Gọi điện hỏi thăm là món quà ý nghĩa ngày lễ Vu Lan dành cho bố mẹ

Nếu bạn đang ở xa không có điều kiện về thăm và sum họp bên bố mẹ ngày này thì đừng quên gọi điện hỏi thăm bố mẹ và nói rằng Con yêu bố mẹ thật nhiều.

Đôi khi, món quà tinh thần này có giá trị hơn bất kì món quà vật chất nào. Lớn tuổi, cái cần của bố mẹ không phải là những giá trị xa hoa, cao sang mà chỉ cần là những dòng tin nhắn, cú gọi điện hỏi han báo con vẫn khỏe, bố mẹ khỏe không, con đang sống rất tốt, yêu và nhớ bố mẹ nhiều. Chỉ vài phút nói chuyện thôi cũng giúp bố mẹ yên tâm, an lòng và thấy vui vẻ cả ngày lễ.

Chăm lo học hành thật tốt - Món quà Vu Lan ý nghĩa dành cho bố mẹ

Với các bạn đang là học sinh, sinh viên chưa có nhiều tiền hay có điều kiện kiếm ra tiền thì món quà ý nghĩa, báo hiếu bố mẹ thấy thỏa mãn nhất chính là sự vâng lời, ngoan ngoãn, lắng nghe lời bố mẹ và học hành thật chăm chỉ, rèn luyện bản thân. Món quà tưởng như đơn giản, không có gì to tát nhưng chắc chắn sẽ mang lại niềm hạnh phúc, có cả tự hào vì đã dạy dỗ con hiểu biết và nên người cho bố mẹ.

Lễ Vu Lan tặng gì cho mẹ? Về thăm nhà, dọn nhà và chuẩn bị bữa cơm cùng mẹ

Bên bố mẹ ngày Vu Lan là món quà báo hiếu đầy ý nghĩa

Trong những năm gần đây, Ngày của Mẹ đã trở nên khá phổ biến ở Việt Nam. Nhưng lễ Vu Lan vẫn là một ngày thật ý nghĩa về tôn vinh các bà mẹ. Nếu bạn đã lâu chưa về nhà, vào ngày này hãy sắp xếp công việc về thăm nhà, ôm thật chặt và làm mâm cơm cúng rằm tháng 7 cùng mẹ. Giây phút cùng nhau làm mâm cúng và cả gia đình quây quần bên mâm cơm trò chuyện vui vẻ chính là món quà vô giá, không thể đong đếm được tiền bạc. Những thời khắc ấm cúng đó chắc chắn sẽ khiến mẹ bạn hạnh phúc vô cùng và luôn kể lại kỉ niệm ngày lễ hôm đó.

Đi du lịch, đi chơi ngày Vu Lan

Một gợi ý cho câu hỏi Ngày Vu Lan nên tặng gì cho mẹ chính là tổ chức chuyến đi chơi, đi du lịch cả gia đình.

Lên kế hoạch đi chơi bất ngờ cho ngày lễ Vu Lan

Khi cha mẹ còn có sức khỏe, các bạn hãy cố gắng sắp có những chuyến đi chơi, du lịch, picnic cả gia đình cùng nhau du ngoạn. Chuyến du lịch đó, được sống trong khoảnh khắc cả nhà vui cười thoải mái, thưởng thức những món ngon địa phương, thay đổi không khí sẽ giúp bố mẹ vui khỏe và hài lòng.

Đưa cha mẹ đi du lịch không chỉ là một chuyến đi chơi thông thường, mà nó là còn là lời cảm ơn, là tấm lòng báo hiếu cha mẹ. Cha mẹ đã một đời vất vả giờ đây con cái đã khôn lớn trưởng thành, chủ động chăm sóc cuộc sống cha mẹ an nhàn, thảnh thơi.

Cuộc sống bận rộn, đôi khi không thể dành thời gian ở bên bố mẹ, quan tâm hỏi han, đến khi cha mẹ yếu sức khỏe không thể đi lại xa xôi thì mọi kế hoạch, dự định đều vô nghĩa. Vì vậy, mùa Vu Lan năm nay hãy chủ động tạo nên những kỉ niệm tràn đầy niềm vui cho bố mẹ và cả gia đình mình nhé.

Dành thời gian bên bố mẹ nhiều hơn

Trò chuyện, tâm sự nhiều hơn với bố mẹ mùa lễ Vu Lan

Các bạn có thể dành nhiều thời gian bận bịu với công việc, nhà cửa, bạn bè mà đôi khi lại quên mất cần có những lúc trò chuyện tâm sự bên bố mẹ hàng ngày. Đã bao giờ bạn tự hỏi bao lâu rồi mình chưa lắng nghe bố mẹ, bố mình thích ăn gì, có phải bố mới sửa máy giặt, mẹ đã biết sử dụng facebook chưa, gần đây mẹ thích xem phim gì không?

Đôi khi chỉ cần là một tiếng, hai tiếng trò chuyện nhỏ to bên ấm chè, cùng nhau chia sẻ những chuyện vụn vặt hàng ngày. Những khoảnh khắc bình yên ấm áp không chỉ là món quà lễ Vu Lan ý nghĩa tặng bố mẹ mà cũng là một món quà bạn tự dành cho bản thân mình đấy.

Ngày lễ Vu Lan diễn ra hàng năm như một lời nhắc nhở các bạn phải luôn biết yêu thương và trân trọng từng giây phút sống bên cha mẹ. Lễ Vu Lan nên tặng gì cho bố mẹ? Dù là món quà gì hãy là những món quà xuất phát từ đáy lòng, từ lòng thương yêu và thật tâm của con cái dành cho bố mẹ. Đừng coi đó là những món quà hình thức làm cho có.

Bố mẹ đã hy sinh rất nhiều cho con cái. Vì vậy, là những người con có hiếu, dù là tặng món quà gì cho bố mẹ, hãy luôn ghi nhớ lời cha mẹ dạy, thương yêu cha mẹ, sống tốt, có ích chính là món quà mà bố mẹ mong muốn được nhận nhất. Chúc các bạn và gia đình có một ngày lễ Vu Lan thật ấm cúng và trọn vẹn niềm vui.