Người phụ nữ được phát hiện tử vong trong phòng trọ ở Bình Dương với nhiều vết thương, kế đó là con gái riêng của chồng dính máu trên người.

Theo thông tin từ VietNamNet, án mạng xảy ra vào sáng nay (14/4) tại một khu dân cư trên địa bàn phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân là bà N.V.T (SN 1964, quê Đắk Lắk), nghi phạm trong vụ án này là con riêng của chồng nạn nhân. Hiện nghi phạm đã bị công an bắt giữ.

Khu vực xảy ra án mạng thương tâm - Ảnh: VietNamNet

Vào sáng cùng ngày, chồng bà T. tá hỏa phát hiện vợ mình tử vong trong phòng trọ với nhiều vết thương trên cơ thể. Lúc này người con riêng của ông vẫn ngồi trong phòng, trên người dính máu. Sự việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng để điều tra.

Dẫn nguồn tin từ báo Người Lao Động, vào 13 giờ cùng ngày, Công an phường Phú Tân phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể nạn nhân bị sát hại tại phòng trọ về Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương.

Người con được cho là có dấu hiệu tâm thần nên ra tay sát hại mẹ kế - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo một số nhân chứng, sáng sớm cùng ngày, người chồng đang ở công ty thì nhận được điện thoại của con gái với giọng hốt hoảng thông báo mẹ kế đã chết nên lập tức gọi điện nhờ chủ trọ đến kiểm tra.

Khi chủ nhà trọ đến thì phát hiện tại hiện trường nạn nhân bị thắt cổ, trên trán có nhiều vết chém.

Án mạng rúng động ở Bình Dương: Con gái sát hại mẹ trong phòng trọ Vào ngày 14/4, lãnh đạo UBND phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng.

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