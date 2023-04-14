Tình tiết bất ngờ trong vụ mẹ bị sát hại trong phòng trọ: Con riêng có dấu hiệu bất thường?

Đời sống 14/04/2023 14:22

Người phụ nữ được phát hiện tử vong trong phòng trọ ở Bình Dương với nhiều vết thương, kế đó là con gái riêng của chồng dính máu trên người.

Theo thông tin từ VietNamNet, án mạng xảy ra vào sáng nay (14/4) tại một khu dân cư trên địa bàn phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân là bà N.V.T (SN 1964, quê Đắk Lắk), nghi phạm trong vụ án này là con riêng của chồng nạn nhân. Hiện nghi phạm đã bị công an bắt giữ.

Tình tiết bất ngờ trong vụ mẹ bị sát hại trong phòng trọ: Con riêng có dấu hiệu bất thường? - Ảnh 1
Khu vực xảy ra án mạng thương tâm - Ảnh: VietNamNet 

Vào sáng cùng ngày, chồng bà T. tá hỏa phát hiện vợ mình tử vong trong phòng trọ với nhiều vết thương trên cơ thể. Lúc này người con riêng của ông vẫn ngồi trong phòng, trên người dính máu. Sự việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng để điều tra.

Dẫn nguồn tin từ báo Người Lao Động, vào 13 giờ cùng ngày, Công an phường Phú Tân phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể nạn nhân bị sát hại tại phòng trọ về Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương.

Tình tiết bất ngờ trong vụ mẹ bị sát hại trong phòng trọ: Con riêng có dấu hiệu bất thường? - Ảnh 2
Người con được cho là có dấu hiệu tâm thần nên ra tay sát hại mẹ kế - Ảnh: Báo Người Lao Động 

Theo một số nhân chứng, sáng sớm cùng ngày, người chồng đang ở công ty thì nhận được điện thoại của con gái với giọng hốt hoảng thông báo mẹ kế đã chết nên lập tức gọi điện nhờ chủ trọ đến kiểm tra.

Khi chủ nhà trọ đến thì phát hiện tại hiện trường nạn nhân bị thắt cổ, trên trán có nhiều vết chém.

Án mạng rúng động ở Bình Dương: Con gái sát hại mẹ trong phòng trọ

Án mạng rúng động ở Bình Dương: Con gái sát hại mẹ trong phòng trọ

Vào ngày 14/4, lãnh đạo UBND phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng.

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