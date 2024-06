Nghị định 10/2020 đã quy định trách nhiệm của đơn vị kinh doanh vận tải phải xây dựng và thực hiện quy trình bảo đảm an toàn giao thông.

Thông tư 12/2020 đã có hướng dẫn chi tiết quy trình đảm bảo ATGT áp dụng chung cho tất cả loại hình kinh doanh vận tải, bao gồm cả hoạt động vận tải đưa đón học sinh, trẻ em mầm non. Trong đó, có quy định người lái xe kinh doanh vận tải hành khách sau khi kết thúc hành trình hoặc kết thúc ca làm việc, trước khi rời khỏi xe phải kiểm tra khoang hành khách để bảo đảm không còn hành khách ở trên xe.

Lễ tang của cháu T.G.H được tổ chức tại nhà tang lễ TP.Thái Bình - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, khoảng 17h ngày 29/5, anh T.Đ.A. (2004, trú tại xã Dũng Nghĩa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) phát hiện cháu mình là T.G.H. bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường dẫn đến tử vong.

Ngay trong tối 29/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người". Sau đó, cơ quan này đã khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phương Quỳnh Anh (SN 1986, trú tại thôn Phúc Hạ, xã Vũ Phúc, TP Thái Bình) là giáo viên trường mầm non Hồng Nhung 2, cũng là người đảm nhận việc đưa đón trẻ về tội "Vô ý làm chết người" quy định tại Điều 128 Bộ luật hình sự.

Ngày 31/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan vụ bé T.G.H..

Ngày 31/5, Công an TP Thái Bình đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Lâm là tài xế điều khiển ô tô đưa đón học sinh Trường mầm non Hồng Nhung 2 về tội "Vô ý làm chết người"; đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú với 2 nữ giáo viên phụ trách lớp cháu T.G.H về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".