Cơ quan chức năng huyện Cát Hải (TP Hải Phòng) đang phối hợp Đồn Biên phòng Cát Bà (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cát Hải) tích cực tìm kiếm 3 người, nghi ngờ mất tích trên biển.

Theo thông tin từ VOV, tối 30/5, Trạm Kiểm soát Biên phòng Trân Châu, Đồn Biên phòng Cát Bà nhận được trình báo của anh Nguyễn Anh T. (cán bộ công ty TNHH vận tải biển NOW STAR, trụ sở tại Cầu Giấy, Hà Nội) về việc 1 thuyền viên tàu NEW VISION (thuộc công ty NOW STAR) mất tích.

Vào lúc 16h ngày 29/5, anh N.V.H (SN 1984, trú tỉnh Hà Tĩnh, là thuyền viên tàu New Vision) rời tàu vào đất liền mua đồ sinh hoạt. Đến 20h cùng ngày, mọi người không liên lạc được với anh H.

Phát hiện một thi thể trên vịnh Cát Bà sáng ngày 31/5 - Ảnh: VOV

Ngoài ra, theo thông tin từ VTC News, khoảng 20h ngày 29/5, ông Đ.H.M và bà P.T.L (cùng sinh năm 1966, trú tại thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, Hải Phòng) là người lái đò máy có chở 1 hành khách (nghi là anh H.) từ Cảng cá Trân Châu ra phía tàu New Vision. Theo cơ quan chức năng, thời điểm này, sóng gió trên biển khoảng cấp 7, cấp 8. Sau đó, người nhà cũng không liên lạc được với ông M. và bà L.

Tối 30/5, quản lý tàu New Vision đến trạm kiểm soát biên phòng Trân Châu trình báo việc thuyền viên mất tích. Tuy nhiên, do thời tiết tối cùng thời tiết phức tạp, cơ quan chức năng không thể điều động lực lượng, phương tiện đi tìm kiếm cứu nạn. Đồn Biên phòng Cát Bà đã thông báo cho các lực lượng hiệp đồng, các phương tiện hoạt động trên khu vực biết, tìm kiếm.

Sáng 31/5, thời tiết gió lặng, Đồn Biên phòng Cát Bà điều động 2 xuồng cùng 6 cán bộ chiến sĩ và 3 tàu cá của ngư dân tổ chức tìm kiếm tại khu vực vùng biển từ Cảng cá Trân Châu vào vị trí tàu New Vision neo đậu ở khu vực neo đậu số 2 Lạch Huyện.

Khoảng 9 giờ sáng ngày 31/5, người dân phát hiện một thi thể trên biển. Xác minh ban đầu, nạn nhân là Lê Thị Mai, thường trú tại huyện Cẩm Giàng, Hải Dương.

Thi thể nạn nhân sau đó đã được đưa về nhà xác để lực lượng công an tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định.

Theo người nhà ba nạn nhân mất tích, nạn nhân này không phải các nạn nhân mất tích trên biển hôm 29-5.

Người phụ nữ thản nhiên đốt vàng mã trong khu nhà tập thể ở Hà Nội: 'Chị ở đây 40 năm chưa xảy ra cháy bao giờ' Theo phản ánh của nhân dân tại phường Thành Công, Ba Đình, vào khoảng 11h30 ngày 31/5, bà L.T.T.H, trú tạị khu tập thể Thành Công, phường Thành Công, đã đốt vàng mã tại chiếu nghỉ tầng 4, của khu tập thể.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/o-may-gap-nan-3-nguoi-o-hai-phong-mat-tich-tren-vung-bien-cat-ba-680720.html