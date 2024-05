Người phụ nữ thản nhiên đốt vàng mã trong khu nhà tập thể ở Hà Nội: 'Chị ở đây 40 năm chưa xảy ra cháy bao giờ'

Vào ngày 31/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố bị can thêm 3 đối tượng sau vụ việc trẻ mầm non 5 tuổi tử vong vì bị bỏ quên trên xe đưa đón của Trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2.