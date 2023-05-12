Tìm kiếm người phụ nữ bất ngờ gieo mình xuống sông Nhu rồi mất tích

Đời sống 12/05/2023 14:30

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường, tiến hành các phương án tìm kiếm nạn nhân.

Theo nguồn tin từ Gia đình và Xã hội cho biết: "Trên địa bàn thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn vừa xảy ra vụ việc một người phụ nữ nhảy cầu

Sự việc xảy ra vào khoảng 10h sáng nay (12/5), nạn nhân đến cầu Ổ Gà (hoặc cầu Chợ Mới), thuộc tổ 6, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới thì nhảy xuống sông Chu sau đó mất tích.

Sau đó, người dân thông báo lực lượng chức năng huyện Chợ Mới. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường, tiến hành các phương án tìm kiếm nạn nhân. Đến khoảng 10h30, lực lượng chức năng phát hiện thi thể nạn nhân T tại tổ 2, thị trấn Đồng Tâm".

"Nạn nhân được xác định là bà Hoàng T. T (SN 1953) trú tại thôn Đồng Danh, xã Yên Ninh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên" - nguồn tin cho biết thêm.

Một nguồn tin khác thông tin thêm: "Ban đầu, nạn nhân đi xe bus từ huyện Phú Lương lên đến cầu Ổ Gà, huyện Chợ Mới thì xuống xe, sau đó xảy ra sự việc".

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Chợ Mới điều tra, làm rõ.

Tìm kiếm người phụ nữ bất ngờ gieo mình xuống sông Nhu rồi mất tích - Ảnh 1

Cầu Ổ Gà nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Gia đình và xã hội

Trước đó, ngày 22/4, một vụ nhảy cầu tương tự cũng xảy ra tại Yên Định. Cụ thể, theo thông tin từ báo Đại đoàn kết, khoảng 21h ngày 21/4, Công an nhận được thông tin chị Trịnh Thị H. (29 tuổi, trú thôn Tân Ngữ 1, xã Định Long) nhảy cầu cầu Kiểu tự tử. Tiếp nhận thông tin, đơn vị đã cùng chính quyền địa phương và người dân đã phối hợp tìm kiếm tung tích nạn nhân.

Trong thời gian đang tìm kiếm, chồng chị H. nghe thông tin vợ mình tự tử nên đã vội lái xe tới hiện trường. Trong lúc hoảng loạn, anh này đã gây tai nạn đối với một người dân đứng theo dõi vụ việc trên cầu khiến người này phải nhập viện.

Về phía lực lượng chức năng, sau nhiều giờ tìm kiếm tích cực, đến 1h30 ngày 22/4, thi thể chị H. được tìm thấy dưới chân cầu Kiểu.

Người nhà chị H. cho biết, do vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi nên chị H. đã đi tới cầu Kiểu để nhảy xuống sông Mã tự tử. Chị H. ra đi, để lại 4 người con thơ khiến ai nấy đều không khỏi xót xa.

Do gia đình có đơn từ chối giám định pháp y nên thi thể nạn nhân đã được chính quyền bàn giao cho gia đình đưa về mai táng theo phong tục địa phương.

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