Chàng trai trẻ bất chấp lao mình xuống sông cứu người phụ nữ nhảy cầu tự tử

Đời sống 20/04/2023 10:59

Ngày 19/4, câu chuyện bạn Nguyễn Hồng Phúc (sinh năm 2005) cùng Đại úy Nguyễn Phước Đạt (cán bộ Công an thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) lao mình xuống sông cứu người phụ nữ nhảy cầu tự vẫn đã nhận được nhiều lời động viên, tán thưởng của mọi người

Theo thông ti từ báo Người lao động, khoảng 17 giờ 30 ngày 19/4, chị L.T.C.U. (40 tuổi, tạm trú thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) lên cầu Ái Nghĩa gieo mình sông Vu Gia tự vẫn.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, đại úy Nguyễn Phước Đạt, cán bộ Công an thị trấn Ái Nghĩa tức tốc đến hiện trường ứng cứu.

Chàng trai trẻ bất chấp lao mình xuống sông cứu người phụ nữ nhảy cầu tự tử - Ảnh 1
Nạn nhân bật khóc sau khi được cứu sống - Ảnh: Báo Người lao động

Đến nơi, khi thấy nạn nhân đang chới với giữa dòng nước, Đại úy Đạt cùng thanh niên Nguyễn Hồng Phúc đã không ngần ngại nhảy xuống ứng cứu, dìu nạn nhân vào bờ an toàn và tiến hành sơ cấp cứu cho chị U. và nhanh chóng đưa chị đến Bệnh viện Đa Khoa Khu vực Miền núi phía Bắc Quảng Nam để theo dõi. Hiện tại, sức khoẻ nạn nhân đã ổn định và phục hồi tốt.

Bước đầu cơ quan CA xác định, người nhảy cầu là chị Lê Thị Cẩm U. (SN 1983, tạm trú thị trấn Ái Nghĩa). Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do buồn chuyện nợ nần nên chị U. đã tìm đến cầu Ái Nghĩa nhảy xuống sông Vu Gia với ý định tự vẫn.

Hiện vụ việc được Công an thị trấn Ái Nghĩa tiếp tục xác minh, làm rõ.

Theo nguồn thông tin từ báo Công thương, bạn Nguyễn Hồng Phúc (sinh năm 2005, quê ở xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Đà Nẵng) cho biết, ngày 19/4 ở Phúc ở thành phố Đà Nẵng chạy về thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc để thăm người thân. Đến chiều khoảng 16h30 cùng ngày, Phúc cùng nhóm bạn đến công viên Ái Nghĩa (gần cầu Ái Nghĩa) để uống nước. Ngồi được một lúc, khi sắp đi về thì nghe mọi người xung quanh hô hoán có người nhảy cầu tự tử, thấy vậy Phúc liền vội chạy về nhà người thân ở gần đó để lấy 2 áo phao và quay lại cùng đại úy Nguyễn Phước Đạt cứu người phụ nữ.

Chàng trai trẻ bất chấp lao mình xuống sông cứu người phụ nữ nhảy cầu tự tử - Ảnh 2

Nguyễn Hồng Phúc - chàng thanh niên cùng Đại úy lao xuống sông cứu người -

Ảnh: Báo Công thương

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