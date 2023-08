Tai nạn đâm trực diện đã làm thanh niên (ngụ huyện Bến Lức, chưa rõ họ tên) 'bay' từ xe máy lên cao rồi thẳng xuống nóc xe ô tô du lịch nằm dài bất động.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, chiều 6/8, Công an huyện Cần Giuộc cho biết, đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra.

Khoảng 14h10 cùng ngày, nhiều người dân ven đường tỉnh 833, ấp Phước Hưng 2, xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, nghe tiếng va chạm rất mạnh giữa xe máy và ô tô du lịch 4 chỗ lưu thông ngược chiều.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Dân Trí

Tai nạn trực diện làm người đàn ông (chưa rõ họ tên, ngụ huyện Bến Lức) "bay" từ xe máy thẳng lên nóc ô tô nằm bất động. Xe 4 chỗ bị hỏng nặng phần đầu, xe máy gần như hư hại hoàn toàn.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, dân địa phương chạy đến định đưa nạn nhân cấp cứu, lúc lại gần phát hiện thanh niên này tử vong trên... nóc xe du lịch do đa chấn thương. Do chưa tìm được giấy tờ tùy thân, tên tuổi nạn nhân còn chưa rõ, song căn cứ biển số xe máy, công an bước đầu xác định người này ở huyện Bến Lức.

Tài xế ô tô đã rời phương tiện đến công an trình báo.

Xe máy và ô tô đối đầu nhau trên đường tỉnh 833 thuộc xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An - Ảnh: Báo Dân Việt

Quan sát tại nơi xảy ra, nhiều người hết sức làm lạ khi nạn nhân tự "bay" lên nóc xe lại nằm dọc theo phương tiện mà không rơi xuống đất.

Công an huyện Cần Giuộc có mặt tại hiện trường để khám nghiệm dấu vết, tử thi, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng hi hữu như thế này.

