Đang hàn lan can cầu, một công nhân rơi xuống đất tử vong thương tâm

Đời sống 02/08/2023 19:40

Một công nhân đang hàn lan can bảo vệ cầu Tân An (khu phố Bình An, thị trấn Tân Bình) thì bất ngờ hàng lan can đổ xuống đất khiến người này rơi theo và tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 2/8, UBND thị trấn Tân Bình (huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) cho biết, vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một người đàn ông thiệt mạng.

Theo đó, lúc 15h10 cùng ngày, một công nhân (chưa xác định danh tính, khoảng 35 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk) đang hàn lan can bảo vệ cầu Tân An (khu phố Bình An, thị trấn Tân Bình) thì bất ngờ hàng lan can đổ xuống đất khiến người này rơi theo và tử vong tại chỗ.

Đang hàn lan can cầu, một công nhân rơi xuống đất tử vong thương tâm - Ảnh 1
Người đàn ông rơi xuống đất tử vong khi đang hàn lan can cầu - Ảnh: VietNamNet

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ông Phạm Thanh Ba - chủ tịch UBND thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam - cho biết công trình sửa chữa cầu Tân An thuộc dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E đoạn km15+270 - km89+700 ở tỉnh Quảng Nam, do Cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án 4 quản lý dự án.

Đang hàn lan can cầu, một công nhân rơi xuống đất tử vong thương tâm - Ảnh 2
Cây cầu Tân An, nơi xảy ra vụ tai nạn - Báo Tuổi Trẻ

Được biết dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E đi qua ba huyện của Quảng Nam gồm Phước Sơn, Thăng Bình và Hiệp Đức. Quy mô công trình trải dài trên 70km, bề rộng nền đường 9m, trong đó mặt đường xe chạy là 7m.

Đây là đường ô tô cấp IV đồng bằng, vận tốc thiết kế 60km/h, đoạn giao cắt đường sắt Bắc - Nam có vận tốc thiết kế 80km/h. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.848 tỉ đồng. Tiến độ thực hiện dự án trong 5 năm (2021-2025).

 

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Từ khóa:   tin xã hội tai nạn lao động hàn lan can trên cầu

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