Cú tông mạnh khiến 2 anh em văng vào lề đường tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn khiến giao thông qua đây ùn tắc cục bộ.

Theo thông tin từ VietNamNet, hôm nay (24/7), Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng trên Quốc lộ 20 khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Nạn nhân tử vong là 2 anh em ruột N.K.H và N.V.Đ, ngụ tại xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h45 ngày 23/7, 2 anh em điều khiển xe máy biển số 60B4-324.61 di chuyển trên Quốc lộ 20 hướng từ Đồng Nai đi Lâm Đồng. Khi đến địa bàn xã Quang Trung, huyện Thống Nhất (đoạn gần giáo xứ Hưng Bình), xe của 2 anh em va chạm với xe khách biển số 51B-295.47 (chưa rõ người điều khiển) đi chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, cú va chạm khiến xe máy bị hất văng hàng chục mét, hai anh Hoàng và Điệp cũng văng đi xa và rơi xuống đường tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, đầu xe khách bị bể đèn bên trái, xe máy hư hỏng nặng, nhiều thiết bị bể nát văng tung ra khắp đường.

Nhận được tin báo, Công an xã Bàu Hàm 2, Công an H.Thống Nhất và lực lượng Cảnh sát giao thông Trạm 20 (thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai) đã có mặt phân luồng điều tiết giao thông và điều tra vụ tai nạn.

Nhiều người dân và người tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ 20 đoạn qua địa bàn H.Thống Nhất phản ánh, thời gian qua thường xuyên xuất hiện tình trạng nhiều xe ô tô chạy với tốc độ cao, vượt ẩu, nhất là các xe khách chạy tuyến Đà Lạt - TP.HCM và ngược lại, thực tế đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông chết người khiến người dân rất bức xúc, lo lắng.

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