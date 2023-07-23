Vụ tai nạn xảy ra tại địa bàn huyện Kiến Thụy, Hải Phòng, dù đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng người mẹ vẫn không qua khỏi.

Theo thông tin từ VTC News, Chiều 23/7, lãnh đạo UBND xã Thanh Sơn (huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng) cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ va chạm giữa xe ô tô và xe máy khiến 3 mẹ con thương vong.

Cụ thể, khoảng 10h cùng ngày, xe ô tô BKS 15A - 825xx do Nguyễn Thanh B. (SN 1966, trú tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng) cầm lái di chuyển trên đường 363 theo hướng xã Thuỵ Hương về xã Hữu Bằng (huyện Kiến Thuỵ).

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: VTC News

Khi đi đến ngã tư đường 363 thuộc địa phận thôn Xuân La (xã Thanh Sơn) thì xảy ra va chạm với xe mô tô BKS 16P2-92xx do chị N.T.L (SN 1990, trú tại xã Thuận Thiên, Kiến Thuỵ) cầm lái chở theo hai con là N.T.P.A (SN 2007) và N.V.H (SN 2013) đi trên đường 407, hướng xã Hữu Bằng đi xã Thanh Sơn.

Theo tạp chí Người Đưa Tin, vụ tai nạn khiến 3 mẹ con chị L. ngã ra đường, sau đó được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng chị L. tử vong tại bệnh viện. Cháu H. bị thương nặng, nguy kịch còn cháu A. bị thương nhẹ hơn.

Vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

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