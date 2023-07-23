Sau cuộc nhậu, hai nam thanh niên 18 tuổi bơi qua kênh Cầu Xáng, huyện Bình Chánh, TP.HCM thì mất tích.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, đến chiều ngày 23/7, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an huyện Bình Chánh phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM vẫn đang tìm kiếm hai người mất tích trên kênh Cầu Xáng.

Lực lượng chức năng phối hợp tìm kiếm hai thanh niên mất tích trên kênh Cầu Xáng. Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Cũng theo thông tin từ VTC News, thei thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, nhóm 10 người đang nhậu đoạn gần cầu Xáng, đường Mai Bá Hương, ấp 1, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, 2 người trong nhóm này nhảy xuống để bơi qua sông thì mất tích.

Theo người dân chứng kiến, trong lúc bơi ra được đoạn giữa sông, cả hai bị đuối nước. Danh tính của 2 nạn nhân gồm: N.P.S. (SN 2005, quê Tiền Giang; ngụ phường An Lạc, quận Bình Tân); T.P.S. (SN 2005, quê Tiền Giang; ngụ xã Phong Phú, huyện Bình Chánh).

Việc tìm kiếm kéo dài đến cuối giờ chiều cùng ngày - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, ngày 21/4, nhóm công nhân gồm 5 người đàn ông sau khi tan ca đã ra bãi đất trống, khu vực gần sông Sài Gòn nhậu. Trong lúc nhậu, vì thời tiết quá nóng, một người đã xuống sông tắm và dẫn đến đuối nước, mất tích, nhóm bốn người còn lại không cứu kịp.

Trong lúc nhậu, vì thời tiết quá nóng, một người đã xuống sông tắm và dẫn đến đuối nước, mất tích, nhóm bốn người còn lại không cứu kịp - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Vụ việc sau đó được trình báo Công an phường Hiệp Bình Phước và lực lượng cứu nạn cứu hộ thuộc PC07 đã huy động thợ lặn xuống hiện trường tìm kiếm người mất tích. Hiện cảnh sát vẫn đang tích cực tìm kiếm hai người nói trên.

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