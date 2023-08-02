Quá trình lưu thông, nam thanh niên bất ngờ đâm vào cột điện đứng giữa tim đường, tử vong tại chỗ, chiếc xe mô tô bị hư hỏng nặng.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, vào lúc 8h30 ngày 2/8, trên tuyến đường mới nối hai xã Hoằng Kim và Hoằng Sơn (thuộc huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) xảy ra một vụ tai nạn giao thông (TNGT) hi hữu khiến một người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu được biết, vào thời điểm trên, anh N.V.C (sinh năm 1993, ngụ ở phường Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa) điều khiển xe máy BKS 36B7-112.51 lưu thông theo hướng xã Hoằng Sơn đi xã Hoằng Kim thì bất ngờ tông vào cột điện giữa đường dẫn tới tử vong tại chỗ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Báo Giao Thông

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Hoằng Hóa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Đồng thời, tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ TNGT.

Theo chính quyền địa phương, tuyến đường nối hai xã Hoằng Kim và Hoằng Sơn đã có sẵn và mới đây UBND huyện Hoằng Hóa đầu tư mở rộng nền đường với chiều dài khoảng hơn 1km.

Trên tuyến có 4 cây cột điện trung thế, sau khi làm việc với ngành điện lực, dự kiến sẽ di dời toàn bộ 4 cột điện này trong tuần tới. Do tuyến đường đang trong quá trình thi công hoàn thiện nên các hệ thống biển cảnh báo cũng đã được lắp đặt, hạn chế không cho các phương tiện đi vào.

Những cột điện đứng giữa đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Dân Trí, liên quan đến vấn đề này, ông Lê Quang Thành, Chủ tịch UBND xã Hoằng Kim, cho biết, đây là dự án tỉnh lộ 509 đi từ đường Kim Sơn đến khu công nghiệp trên địa bàn.

"Đây là dự án do UBND huyện Hoằng Hóa làm chủ đầu tư, tuyến đường chưa hoàn thiện, những cột điện có trước khi làm đường. Theo dự kiến, trong tuần này các đơn vị sẽ di dời cột điện đi nơi khác", ông Thành cho biết với báo Dân Trí.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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