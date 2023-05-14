Sáng 14/5, rất đông người dân, bạn bè, hàng xóm... đến nhà tang lễ viếng và chia buồn với gia đình 4 nạn nhân xấu số trong vụ hỏa hoạn tại nhà riêng ở phố Thành Công (Hà Nội).

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng 14/5, không khí tang thương bao trùm nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 103. Từ sáng sớm từng dòng người lặng lẽ đổ về tiễn biệt 4 bà cháu tử vong trong vụ hỏa hoạn ở phố Thành Công, phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội. Từng dòng người lặng lẽ đến viếng, tiễn biệt 4 bà cháu tử vong trong vụ hoả hoạn. Nhìn di ảnh 4 nạn nhân xấu số khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Mọi người đến viếng đều bày tỏ sự xót thương bởi có 3 nạn nhân còn rất trẻ. Không khí tang thương bao trùm nhà tang lễ - Ảnh: Báo Dân trí Anh Nguyễn Quang Minh (con trai bà X) và là bố của 3 cháu bé cũng bị thương khi lao vào đám cháy cứu mẹ và 3 con nhưng bất thành. Tại tang lễ hôm nay, với bàn tay bị băng kín, anh Minh đứng cảm ơn mọi người đến thắp hương, chia buồn cùng gia đình. Trong lễ tang, anh Minh liên tục bật khóc khi nhìn vào linh cữu mẹ và các con.

Vợ anh M. là chị Nguyễn Thu H. bị sốc nặng, liên tục ngất xỉu, được người thân túc trực bên cạnh - Báo Dân trí Trong khi đó, chị Nguyễn Thu Hà, vợ anh Minh, liên tục ngất xỉu được người thân dìu tại đám tang. Đến khi được nhìn mặt các con lần cuối, người mẹ đau đớn bật khóc và hôn lên linh cữu để tạm biệt các con. Chỉ trong một buổi sáng ra khỏi nhà không lâu, anh Nguyễn Quang M. đã mất cả mẹ và 3 con nhỏ - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam Một người thân trong gia đình nạn nhân cho biết, vợ chồng anh Nguyễn Quang Minh sinh được 3 người con, trong đó 2 trai, 1 gái. Con gái đầu đang học lớp 5, cháu thứ hai học lớp 2 còn cháu út năm nay đang học mầm non.

Nhiều người dân đến viếng - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam Bà M., một người dân đến viếng, bật khóc cho biết: "Tôi không quen biết gia đình nhưng con tôi học cùng trường với các cháu nên tôi đến đây viếng tiễn biệt 4 bà cháu lần cuối. Giá như hôm xảy ra hoả hoạn là thứ 6 các cháu đi học thì đã không xảy ra sự việc đau lòng như thế này. Nhìn thấy di ảnh các cháu mà tôi không cầm được nước mắt. Nỗi đau này lớn quá". Gia đình nạn nhân cho biết sẽ đưa các linh cữu người thân về Đài hoá thân hoàn vũ Văn Điển hoả táng và chôn cất tại nghĩa trang quê nhà ở huyện Đông Anh, Hà Nội - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam Trước đó, theo thông tin từ VTC News, khoảng 7h30 ngày 13/5, vụ cháy xảy ra tại số 24 phố Thành Công, phường Quang Trung, quận Hà Đông. Chủ căn hộ là vợ chồng anh N.Q.M. (SN 1980) và chị N.T.T.H. (SN 1984). Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu vụ cháy là do chập điện. Vị lãnh đạo phường Quang Trung đánh giá, rào sắt chuồng cọp bịt kín mặt tiền tầng 2 và tầng 3 của ngôi nhà gây khó khăn trong công tác chữa cháy. Tuy nhiên, phía sau ngôi nhà cũng có lối thoát hiểm. Mặt tiền tầng 2 và tầng 3 ngôi nhà bị cháy được lắp khung sắt bảo vệ - Ảnh: VTC News Danh tính các nạn nhân tử vong được xác định gồm bà N.T.X. (SN 1956, mẹ anh M.), cùng 3 con của anh M. là N.Q.M. (SN 2013), N.Q.M.Đ. (SN 2015), N.Q.M.H. (SN 2019).

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