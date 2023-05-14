Đau thắt lòng cảnh mẹ hôn tiễn biệt các con trong vụ 4 bà cháu tử vong sau hoả hoạn ở Hà Nội

Đời sống 14/05/2023 15:52

Sáng 14/5, rất đông người dân, bạn bè, hàng xóm... đến nhà tang lễ viếng và chia buồn với gia đình 4 nạn nhân xấu số trong vụ hỏa hoạn tại nhà riêng ở phố Thành Công (Hà Nội).

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng 14/5, không khí tang thương bao trùm nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 103. Từ sáng sớm từng dòng người lặng lẽ đổ về tiễn biệt 4 bà cháu tử vong trong vụ hỏa hoạn ở phố Thành Công, phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội. Từng dòng người lặng lẽ đến viếng, tiễn biệt 4 bà cháu tử vong trong vụ hoả hoạn. Nhìn di ảnh 4 nạn nhân xấu số khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Mọi người đến viếng đều bày tỏ sự xót thương bởi có 3 nạn nhân còn rất trẻ.

Đau thắt lòng cảnh mẹ hôn tiễn biệt các con trong vụ 4 bà cháu tử vong sau hoả hoạn ở Hà Nội - Ảnh 1
Không khí tang thương bao trùm nhà tang lễ - Ảnh: Báo Dân trí

Anh Nguyễn Quang Minh (con trai bà X) và là bố của 3 cháu bé cũng bị thương khi lao vào đám cháy cứu mẹ và 3 con nhưng bất thành. Tại tang lễ hôm nay, với bàn tay bị băng kín, anh Minh đứng cảm ơn mọi người đến thắp hương, chia buồn cùng gia đình. Trong lễ tang, anh Minh liên tục bật khóc khi nhìn vào linh cữu mẹ và các con.

Đau thắt lòng cảnh mẹ hôn tiễn biệt các con trong vụ 4 bà cháu tử vong sau hoả hoạn ở Hà Nội - Ảnh 2
Vợ anh M. là chị Nguyễn Thu H. bị sốc nặng, liên tục ngất xỉu, được người thân túc trực bên cạnh - Báo Dân trí

Trong khi đó, chị Nguyễn Thu Hà, vợ anh Minh, liên tục ngất xỉu được người thân dìu tại đám tang. Đến khi được nhìn mặt các con lần cuối, người mẹ đau đớn bật khóc và hôn lên linh cữu để tạm biệt các con.

Đau thắt lòng cảnh mẹ hôn tiễn biệt các con trong vụ 4 bà cháu tử vong sau hoả hoạn ở Hà Nội - Ảnh 3
Chỉ trong một buổi sáng ra khỏi nhà không lâu, anh Nguyễn Quang M. đã mất cả mẹ và 3 con nhỏ - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Một người thân trong gia đình nạn nhân cho biết, vợ chồng anh Nguyễn Quang Minh sinh được 3 người con, trong đó 2 trai, 1 gái. Con gái đầu đang học lớp 5, cháu thứ hai học lớp 2 còn cháu út năm nay đang học mầm non.

Đau thắt lòng cảnh mẹ hôn tiễn biệt các con trong vụ 4 bà cháu tử vong sau hoả hoạn ở Hà Nội - Ảnh 4
Nhiều người dân đến viếng - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Bà M., một người dân đến viếng, bật khóc cho biết: "Tôi không quen biết gia đình nhưng con tôi học cùng trường với các cháu nên tôi đến đây viếng tiễn biệt 4 bà cháu lần cuối. Giá như hôm xảy ra hoả hoạn là thứ 6 các cháu đi học thì đã không xảy ra sự việc đau lòng như thế này. Nhìn thấy di ảnh các cháu mà tôi không cầm được nước mắt. Nỗi đau này lớn quá".

Đau thắt lòng cảnh mẹ hôn tiễn biệt các con trong vụ 4 bà cháu tử vong sau hoả hoạn ở Hà Nội - Ảnh 5
Gia đình nạn nhân cho biết sẽ đưa các linh cữu người thân về Đài hoá thân hoàn vũ Văn Điển hoả táng và chôn cất tại nghĩa trang quê nhà ở huyện Đông Anh, Hà Nội - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, khoảng 7h30 ngày 13/5, vụ cháy xảy ra tại số 24 phố Thành Công, phường Quang Trung, quận Hà Đông. Chủ căn hộ là vợ chồng anh N.Q.M. (SN 1980) và chị N.T.T.H. (SN 1984). Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu vụ cháy là do chập điện. Vị lãnh đạo phường Quang Trung đánh giá, rào sắt chuồng cọp bịt kín mặt tiền tầng 2 và tầng 3 của ngôi nhà gây khó khăn trong công tác chữa cháy. Tuy nhiên, phía sau ngôi nhà cũng có lối thoát hiểm.

Đau thắt lòng cảnh mẹ hôn tiễn biệt các con trong vụ 4 bà cháu tử vong sau hoả hoạn ở Hà Nội - Ảnh 6
Mặt tiền tầng 2 và tầng 3 ngôi nhà bị cháy được lắp khung sắt bảo vệ - Ảnh: VTC News

Danh tính các nạn nhân tử vong được xác định gồm bà N.T.X. (SN 1956, mẹ anh M.), cùng 3 con của anh M. là N.Q.M. (SN 2013), N.Q.M.Đ. (SN 2015), N.Q.M.H. (SN 2019).

Tang lễ 4 bà cháu tử vong sau vụ cháy ở Hà Nội: Người bố tay băng bó chằng chịt, liên tục khóc tiễn đưa các con

Tang lễ 4 bà cháu tử vong sau vụ cháy ở Hà Nội: Người bố tay băng bó chằng chịt, liên tục khóc tiễn đưa các con

Khi lao vào cứu mẹ, các con bất thành khiến 2 tay anh Nguyễn Quang Minh (43 tuổi) bỏng nặng, phải băng bó chằng chịt.

Xem thêm
Từ khóa:   4 ba chau tu vong chay nha rào sắt chuồng cọp

TIN MỚI NHẤT

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 46 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 2 giờ 46 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 3 giờ 1 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 3 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 46 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 4 giờ 46 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 5 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới