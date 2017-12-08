Thừa Thiên-Huế: Nghi án bé gái 16 tháng tuổi bị bảo mẫu nhà trẻ đánh tím bẹn, tâm lý hoảng loạn bất thường

Đời sống 08/12/2017 14:59

Trong lúc cho con đi vệ sinh, chị B. phát hiện vùng bẹn và lưng của con gái 16 tháng tuổi có nhiều vết bầm tím. Chị chỉ mới gửi con đi nhà trẻ được khoảng 3 tháng nay.

Hôm nay (8/12), Công an phường Kim Long (TP.Huế,Thừa Thiên-Huế) cho biết đã nắm được thông tin bé gái 16 tháng tuổi nghi bị bạo hành tại cơ sở giữ trẻ và đã chuyển hồ sơ cho Công an TP.Huế điều tra làm rõ.

Cụ thể, cách đây 3 tháng, chị Huỳnh Thị Thái B. (28 tuổi) sống tại kiệt 179 đường Phạm Thị Liên, phường Kim Long, TP.Huế gửi con gái 16 tháng tuổi là cháu Nguyễn Ngọc Bảo V. tại một nhà trẻ tư nhân tại số 13, kiệt 50, đường Phạm Thị Liên, TP.Huế.

Thừa Thiên-Huế: Nghi án bé gái 16 tháng tuổi bị bảo mẫu nhà trẻ đánh tím bẹn, tâm lý hoảng loạn bất thường - Ảnh 1
Chị B. cho con gái đi trẻ được khoảng 3 tháng nay - Ảnh: Internet

Sáng ngày 6/12, cháu V. được cha chở đi học trong tình trạng bình thường, vui vẻ như mọi ngày. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, khi đi học về, người cha thấy con có biểu hiện sợ sệt, la khóc. Đến khi cho con đi vệ sinh, chị B. mới tá hỏa phát hiện vùng bẹn và lưng cháu V. xuất hiện vệt bầm đỏ dài.

Thừa Thiên-Huế: Nghi án bé gái 16 tháng tuổi bị bảo mẫu nhà trẻ đánh tím bẹn, tâm lý hoảng loạn bất thường - Ảnh 2
Vùng bẹn và lưng cháu V. xuất hiện nhiều vệt bầm tím - Ảnh: Internet

“Tối hôm đó, cháu cứ quấy khóc. Gia đình đã gọi cho chủ nhà giữ trẻ nhưng người này chối không có chuyện đánh cháu”, chị B. chia sẻ với PV trang An Ninh Tiền Tệ & Truyền Thông.

Chị B. liền trình báo sự việc cho Công an phường Kim Long và đã được mời lên lấy lời khai.

Hiện tại, các vết thương trên người cháu V. vẫn còn vết bầm tím. Mỗi khi gặp người lạ, cháu đều khóc thét, hoảng loạn ôm chặt mẹ. Gia đình chị B. tạm thời không đưa con đi trẻ mà chăm sóc con ở nhà để cháu sớm ổn định tâm lý.

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