Thông tin MỚI vụ bác sĩ bị thiếu nữ 15 tuổi tố cáo giở trò đồi bại ngay tại phòng khám

Đời sống 23/06/2023 11:14

Sáng 23/6, lãnh đạo huyện Anh Sơn, Nghệ An cho biết, thông tin mới vụ bác sĩ P.V.S. "làm bậy" với thiếu nữ 15 tuổi ngay tại phòng khám.

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng ngày 23/6, lãnh đạo huyện Anh Sơn, Nghệ An cho biết đã và đang chỉ đạo làm rõ vụ bác sĩ P.V.S. (trưởng phòng khám tư nhân A.B.), đóng trên địa bàn xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, để điều tra làm rõ vụ việc nghi "làm bậy" với thiếu nữ 15 tuổi ngay tại phòng khám.

Thông tin MỚI vụ bác sĩ bị thiếu nữ 15 tuổi tố cáo giở trò đồi bại ngay tại phòng khám - Ảnh 1
Thiếu nữ bị bác sĩ "làm bậy" - Ảnh minh họa: Internet

Báo cáo sơ bộ ban đầu với Sở Y tế về việc cơ quan điều tra đang tạm giữ bác sĩ S. để làm rõ một số nội dung liên quan xảy ra tại phòng khám này.

Phòng khám hoạt động từ năm 2016 đến nay, chỉ có bác sĩ S. và một nhân viên. Hiện bác sĩ S. đang bị Công an huyện Anh Sơn tạm giữ hình sự để điều tra vụ việc.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h ngày 21/6, một thiếu nữ 15 tuổi trú tại xã Thạch Ngàn (huyện Con Cuông) đến phòng khám tư A.B. để khám bệnh. Tại đây, thiếu nữ đã bị trưởng phòng khám xâm hại. Ngay khi biết vụ việc, gia đình thiếu nữ đã lập tức trình báo cơ quan chức năng. 

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Lao động, cháu Minh (SN 2004, tên nhân vật đã được thay đổi), trú xã Song Lãng (Vũ Thư, Thái Bình) đến nhà riêng của bác sĩ Lợi (trú cùng địa phương) tư để truyền nước. Tại đây, bé đã bị bác sĩ xâm hại tình dục khiến tinh thần hoảng loạn, không tiếp xúc với người lạ gây xôn xao dư luận.

Thông tin MỚI vụ bác sĩ bị thiếu nữ 15 tuổi tố cáo giở trò đồi bại ngay tại phòng khám - Ảnh 2
Sau sự viêc, cú sốc tinh thần nên cháu Minh lánh mặt mọi người - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, Công an huyện Vũ Thư tạm giữ đối tượng Lợi để điều tra về hành vi xâm hại trẻ em.

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