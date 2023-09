Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 24/9, hiện trường vụ sập căn nhà 4 tầng nằm trong hẻm 113 đường Bình Quới, phường 27, quận Bình Thạnh (TP.HCM) vẫn đang được phong tỏa nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an toàn phục vụ công tác cứu nạn cứu hộ.

Theo Thiếu tá Huỳnh Nguyên Thuận- Phó Đội trưởng Đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM (PC07), xác định nguyên nhân sơ bộ vụ sập là do căn nhà có dấu hiệu bị nghiêng và được chủ nhà thuê thợ về sửa chữa, gia cố.

Căn nhà bị sập lọt giữa hai tòa nhà - Ảnh: VietNamNet

Theo Thiếu tá Huỳnh Nguyên Thuận, lúc 12h52, tiếp nhận thông tin vụ việc, cơ quan chức năng quận Bình Thạnh nhanh chóng có mặt cứu được 5 người ra ngoài và đưa đi cấp cứu, còn 2 người mắc kẹt sâu bên trong. Sau đó lực lượng PCCC và CHCN thuộc PC07 đến hiện trường hỗ trợ tham gia tìm kiếm nạn nhân.

"Hiện trường lúc này rất nguy hiểm, 2 nạn nhân bị mắc kẹt sâu bên trong đống đổ nát. Trong đó, 1 nạn nhân bị bê tông đè chấn thương cột sống. Để đảm bảo an toàn cho nạn nhân trước khi đưa ra ngoài chúng tôi đã động viên, đề nghị một bác sĩ của quận Bình Thạnh đến hiện trường sơ cứu ban đầu, nẹp cố định cho nạn nhân. Sau khi hoàn thành vần nẹp cố định, đảm bảo an toàn thì chúng tôi kéo nạn nhân ra ngoài an toàn trong tình trạng bị chấn thương cột sống khá nặng', ông Thuận thông tin với VietNamNet.

Một nạn nhân được lực lượng CNCH đưa ra ngoài - Ảnh: VietNamNet

Theo Thiếu tá Thuận, nạn nhân thứ 2 bị bê tông đè vào chân nên việc đưa ra ngoài rất khó khăn. Lực lượng CNCH phải dùng máy cắt các mảng bê tông xung quanh, sau nhiều nỗ lực đã đưa được nạn nhân cuối cùng ra ngoài trong tình trạng bị gãy chân.

Thiếu tá Huỳnh Nguyên Thuận cho biết, trong quá trình cứu hộ, cứu nạn lần này, ngay từ ban đầu đơn vị đã nắm thông tin chính xác bao nhiêu nạn nhân, còn sống hay không để triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn.

"Rất may mắn khi tiếp cận hiện trường, nạn nhân còn tỉnh nên khi hô lên “anh ở đâu?” thì nạn nhân trả lời ngay được. Do đó, chúng tôi có thể xác định ngay vị trí nạn nhân bị mắc kẹt để cứu kịp thời", đại diện PC07 kể lại.

Phó Đội trưởng Đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng cho biết, quá trình CNCH còn gặp khó khăn khi công trình có thể bị sập thêm và những bình gas không loại trừ khả năng phát nổ bất cứ lúc nào. Do đó khi triển khai phương án, lực lượng PCCC và CHCN phải dùng thêm dụng cụ chuyên dụng để ngăn cháy nổ.

Công tác cứu hộ cứu nạn được thực hiện khẩn trương sau khi nhận được tin báo - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, kể lại khoảnh khắc nghe tin căn nhà mà mình vừa giao nước cho thợ xong bất ngờ đổ sập, chị Dung (40 tuổi, bán nước, ngụ cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, TPHCM) vẫn chưa hết bàng hoàng.

Chị Dung giọng run rẩy kể lại, khoảng 12h trưa 24.9 xảy ra vụ việc, chị mang 6 ly trà tắc vào căn nhà trong ngõ 133 Bình Quới cho 6 người thợ đang sửa móng nhà. "Vừa giao trà tắc xong, tôi quay lại quán, chưa đến 1 phút sau thì căn nhà bất ngờ đổ sập" - chị Dung nói với báo Lao Động.

Công tác cứu hộ được khẩn trương thực hiện - Ảnh: Báo Lao Động

Còn ông Trần Hoàng Đại (53 tuổi, người dân sống gần đó) cho hay, thời điểm căn nhà 4 tầng đổ sập, dù đứng cách xa hiện trường vài trăm mét nhưng ông cảm nhận được mặt đất như rung lên, chấn động mạnh.

"Lúc đó, tôi không biết có chuyện gì, chạy ra đường thấy người dân chạy về hướng căn nhà sập. Tôi cũng chạy lại, lúc đó thấy căn nhà sập hoàn toàn" - ông Đại kể với báo Lao Động.

Được biết, căn nhà được xây trên diện tích khoảng 200 m2. Khoảng một năm trở lại đây, căn nhà có dấu hiệu lún, nghiêng sang một bên. Thấy nguy hiểm, chủ nhà đã dọn ra ngoài và thuê thợ đến nâng móng. Đang trong giai đoạn thi công, căn nhà bị sập.