Anh Và Bá Hùa, một hộ dân sống cách nơi xảy ra tai nạn hơn chục mét kể lại rằng: Chiều hôm qua (12/01), khoảng gần 17h, anh đang ngồi sưởi ấm trong căn bếp nhà mình thì bỗng nghe một tiếng rầm. Đẩy cửa chạy ra ngoài, cảnh tượng trước mắt khiến anh đứng sững người. Định thần một lúc anh mới thấy chiếc xe tải màu trắng đã đâm vào nhà của anh Và Bá Do.

Theo thông tin từ báo Nghệ An, sáng nay, tiết trời miền biên giới xã Nậm Càn (huyện Kỳ Sơn) nhiệt độ xuống thấp, cái lạnh ùa về như cắt da cắt thịt. Bản Thăm Hín bao trùm một lớp sương mù dày đặc. Trong căn nhà nhỏ bên đường, những chiếc quan tài được sắp hàng khiến người chứng kiến không khỏi rơi nước mắt. Đau thương bao trùm cả một bản nhỏ.

“Khắp nơi đổ vỡ, người nằm la liệt dưới đầu xe. Lúc đó, nhiều người cũng chạy. Người khóc hét, người đỡ các nạn nhân dậy nhưng hình như trong số đó có nhiều người đã chết” - anh Hùa kể lại trên báo Nghệ An.

“Thế là chẳng còn gì nữa, vợ tôi, cháu tôi đều bỏ tôi mà đi. Đau lắm. Sao ông trời không cho tôi đi cùng họ” - ông Xếnh Lù chia sẻ trên báo Nghệ An.

Những chiếc quan tài sắp trước nhà khiến người đến viếng xót xa - Ảnh: Báo Nghệ An

Căn nhà và cũng là nơi vợ chồng Và Bá Do (con trai ông Và Xếnh Lù) dùng để bán hàng tạp hóa lúc này đang ngổn ngang những mảnh đổ vỡ. Đứa con trai mất đi để lại một nỗi đau hằn cứa trong lòng người bố trẻ.

Do kể lại rằng: Căn nhà được vợ chồng tích góp xây lên khoảng ba năm nay. Tuy nhiên, xây xong được một thời gian thì Do đi làm công ty để trả nợ, sau đó mới trở về dùng làm nơi buôn bán nhỏ kiếm sống qua ngày.

“Hôm qua, mẹ em xuống chơi với cháu, ngoài con em còn có chị dâu và 3 đứa cháu con của anh trai (Và Bá Dềnh và Và Bá Nà) nữa. Thấy bà chơi với các cháu vui vẻ, vợ em vào lấy gói kẹo cho các cháu ăn rồi trở ra sau nhà. Em chỉ nghe thấy một tiếng động mạnh như động đất rồi chao đảo mất phương hướng. Tìm đường chạy ra thì đã thấy mẹ em, con em và các cháu nằm la liệt dưới đất” - Và Bá Do nuốt nước mắt kể lại trên báo Nghệ An.

Vợ chồng ông Và Xếnh Lù và bà Lê Thị Khiêm lúc bà còn sống - Ảnh: Báo Nghệ An

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 13/1, Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An có thông tin chính thức về vụ tai nạn giao thông làm 6 người chết tại huyện Kỳ Sơn.

Theo đó, vào khoảng 17 giờ 00 phút ngày 12/1/2025, tại Km 21+800, Tỉnh lộ 543D, thuộc bản Thăm Hín, xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn (là xã biên giới, giáp biên với Lào, cách trung tâm huyện khoảng 60 km) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An thăm hỏi, chia buồn với gia đình có người tử vong do tai nạn giao thông - Ảnh: Báo Lao Động

Xe ô tô tải chở lá dong mang biển kiểm soát: 37C-537.03 (loại xe 1,5 tấn) đang lưu thông theo hướng đi từ xã Na Ngoi về xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn do anh Vũ Văn Hảo (sinh năm 1982, trú tại bản Con Mương, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương) điều khiển xuống dốc bị mất lái, đâm vào nhà dân.

Vụ tai nạn đã làm 6 người chết (5 người chết tại chỗ, 1 người chết khi đang cấp cứu tại bệnh viện).

Qua kiểm tra, lái xe không có nồng độ cồn và ma túy, xe đã được kiểm định cách đây 2 tháng.

Hiện trường vụ tài xế lao xe vào nhà dân làm 6 người tử vong tại xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn - Ảnh: Báo Lao Động

Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An đã thăm hỏi, hỗ trợ mỗi nạn nhân 5 triệu đồng.

UBND huyện Kỳ Sơn cũng đã hỗ trợ mỗi nạn nhân 15 triệu đồng.

Ngoài ra, Công an tỉnh Nghệ An hỗ trợ mỗi nạn nhân 2 triệu đồng, Công an huyện Kỳ Sơn hỗ trợ mỗi nạn nhân 5 triệu đồng.