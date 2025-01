Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, UBND huyện đã cử cán bộ có mặt tại hiện trường. Bước đầu huyện đã hỗ trợ mỗi nạn nhân 15 triệu đồng. Ngoài ra, Ban an toàn giao thông tỉnh cũng đã hỗ trợ mỗi nạn nhân 5 triệu đồng.

Theo thông tin từ Báo tin tức Thông tấn Xã Việt Nam, khoảng 17 giờ ngày 12/1, tại xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), xe tải biển kiểm soát 37C-537.XX do lái xe Vũ Đức H. (sinh năm 1982, trú ở xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, Nghệ An) điều khiển bất ngờ mất lái, đâm vào quầy tạp hóa của gia đình ông Và Bá Do.

Vụ tai nạn khiến 6 người tử vong. Cụ thể, 5 nạn nhân được xác định tử vong tại hiện trường gồm: Và Thiêm Ph. (sinh năm 2018), Và Xuân Đ. (sinh năm 2016), Vừ Y D. (sinh năm 2005), Và Y M. (sinh năm 2014), Và Y D. (sinh năm 2023). Nạn nhân còn lại là chị Lê Thị Kh. (sinh năm 1985) bị thương được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Theo ông Lầu Bá Xềnh, Bí thư Đảng ủy xã Nậm Càn, các nạn nhân đều có hộ khẩu tại xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, hoàn cảnh gia đình khá khó khăn. Đặc biệt, trong 4 cháu nhỏ tử vong, có 2 cháu vì bố mẹ đi làm công nhân xa nên sống cùng bà nội.

Công tác khám nghiệm hiện trường đã hoàn thành, thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để mai táng theo phong tục địa phương.

Hiện trường nơi vụ tai nạn thương tâm xảy ra - Ảnh: Báo Công an Nhân dân

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

