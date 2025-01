Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã tạm giữ tài xế để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, qua điều tra bước đầu, cơ quan công an đã thông tin về kết quả kiểm tra nồng độ cồn, chất kích thích, ma tuý đối với người lái chiếc xe tải trong vụ tai nạn làm 6 người chết ở Nghệ An.

Hiện trường nơi chiếc xe tải mất phanh, mất lái lao vào nhà dân làm 6 người tử vong - Ảnh: Báo Giao Thông

Sáng 13/1, Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An đã có báo cáo nhanh ban đầu về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã tạm giữ tài xế để phục vụ công tác điều tra.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định lái xe không có nồng độ cồn và ma túy. Chiếc xe tải cũng đã được kiểm định cách đây 2 tháng.

Người dân địa phương bàng hoàng trước thảm cảnh mà vụ tai nạn gây ra - Ảnh: Báo Giao Thông

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 12/1. Lúc này, xe tải BKS 37C-537.xx do tài xế V.V.H. (SN 1982, trú ở xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, Nghệ An) điều khiển chạy qua địa bàn bản Thăm Khín, xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Khi xe tải đi đến đây đã bất ngờ lao vào nhà dân ven đường. Vụ tai nạn khiến 5 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu.

Danh tính các nạn nhân tử vong gồm: V.T.P. (SN 2018), V.X.Đ. (SN 2016), V.YD. (SN 2005), V.Y.M. (SN 2014), V.Y.D. (SN 2023) và L.T.K., cùng trú xã Nậm Càn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường.

Hiện nguyên nhân xảy ra tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

