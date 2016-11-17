Tại sao không nên làm điều này với điện thoại khi ngủ?

Ngày nay, có nhiều người sống phụ thuộc vào điện thoại. Họ đem theo nó ở bất cứ mọi nơi kể cả khi ngủ cũng đặt nó dưới gối hoặc để ngay bên cạnh. Theo nhiều chuyên gia trên thế giới, những điều này mang đến cho con người nhiều mối nguy hiểm.

Theo các chuyên gia, khi ngủ bạn nên đặt điện thoại ở chế độ máy bay để hạn chế lượng bức xạ phát ra từ điện thoại. Nếu bạn sợ bỏ lỡ những cuộc gọi quan trọng thì nên đặt nó ở dưới chân hoặc bất kì vị trí nào mà không phải đầu giường của bạn.

Nhiều tờ báo lớn trên thế giới đã đưa ra những lời cảnh báo đến người dùng điện thoại. Điển hình như một bài báo của CBS đã xuất bản có tiêu đề: “Điện thoại di động và ung thư: 8 con đường thầm lặng dẫn đến nguy cơ cao”. Bài báo này chỉ rõ việc một số người đặt điện thoại di động dưới gối hoặc để bên cạnh khi ngủ là một thói quen xấu vì điện thoại di động liên tục phát ra tia bức xạ rất lớn.

Trong một lần chia sẻ với WebMD (một web site chuyên về chăm sóc sức khỏe), Giám đốc Trung tâm Y tế Gia đình và Cộng đồng của đại học California, Trường Y tế công cộng Berkeley – Tiến sĩ Joel Moskowitz khuyến cáo không nên cho trẻ em đặt điện thoại dưới gối trước khi ngủ. Ngoài ra, Tiến sĩ Joel Moskowitz cũng cảnh báo mọi người không nên để điện thoại trong túi quần vì nó ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của chúng ta.

Vào tháng 3 năm 2014, tờ báo Daily Mail của Anh cũng đã đưa ra bằng chứng từ một cuộc nghiên cứu khoa học cho thấy ánh sáng bức xạ từ điện thoại di động sẽ làm gián đoạn giấc ngủ của bạn. Chưa kể, việc nhận cuộc gọi hay tin nhắn vào ban đêm sẽ làm bạn mất ngủ khi phải thức dậy để trả lời.

Vào tháng 8 năm 2014, tờ Huffington Post đã đưa ra thêm bằng chứng cho việc không nên để điện thoại dưới gối khi ngủ. Đây là một câu chuyện có thật của cô bé tên Ariel Tolfree 13 tuổi, đã gây ra một vụ cháy tại nhà của mình khi để quên điện thoại dưới gối. May mắn là lúc này cô bé không có mặt ở đó.

Một cuộc điều tra vào tháng 8 năm 2014 cho thấy có khoảng 44% người sử dụng điện thoại có thói quen đặt điện thoại bên cạnh khi ngủ. Các kết quả nghiên cứu còn chỉ ra rằng ánh sáng xanh từ màn hình LED của điện thoại di động sẽ ức chế sự sản xuất melatonin – một loại hoocmon giúp điều tiết giấc ngủ.

Những lưu ý khi sử dụng điện thoại

Dịch vụ truyền thông công cộng của Mỹ (PBS) đưa ra một số lời khuyên nhằm giúp mọi người hạn chế được sự ảnh hưởng của các tia bức xạ từ điện thoại di động:

Mức SAR: Mỗi loại điện thoại đều có một mức năng lượng từ trường nhất định mà cơ thể chúng ta sẽ phải hấp thu khi sử dụng nó được gọi là SAR viết tắt của từ Specific apsorption rate. Do đó, khi mua điện thoại di động hãy tham khảo thông số SAR từ nhân viên bán hàng để hạn chế thấp nhất việc tiếp xúc với tia bức xạ.

Ngoài ra tổ chức này cũng khuyên chúng ta nên sử dụng tai nghe có dây hoặc tai nghe blutooth để hạn chế thời gian nói chuyện trực tiếp qua điện thoại từ đó giảm được sự ảnh hưởng của tia bức xạ. Bạn có thể nhắn tin thay vì nói chuyện trực tiếp cũng góp phần hạn chế sự tiếp xúc của tia bức xạ với não.

Mặc dù chưa có nhiều bằng chứng khoa học chứng minh mối liên hệ giữa điện thoại di động và ung thư, nhưng bạn cũng nên hạn chế việc tiếp xúc quá nhiều với điện thoại. Đặc biệt không được đặt điện thoại dưới gối hoặc cạnh đầu khi ngủ để không bị ảnh hưởng bởi các tia bức xạ, tránh gây ra cháy nổ và không bị mất ngủ.

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