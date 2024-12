Khi tới Km 11+500 đường tỉnh 393, anh H điều khiển phương tiện rẽ phải vào Cụm công nghiệp Đoàn Tùng 2, do không chú ý quan sát đã va chạm với xe đạp do bà Trịnh Thị C (SN 1948, trú tại xã Hồng Quang, huyện Thanh Miện) đang lưu thông cùng chiều.

Vụ va chạm đã khiến bà C tử vong tại hiện trường trong tình trạng bị biến dạng nửa người do bánh xe đầu kéo chèn qua.