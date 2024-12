Theo thông tin từ báo Dân Trí: Đêm 18/12, quán cà phê ở số 258 đường Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bốc cháy dữ dội khiến 7 người bị thương, 11 người tử vong. Ngay trong đêm, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Bắc Từ Liêm, Công an quận Cầu Giấy… và Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội cử hàng chục chiến sĩ và xe chữa cháy tới hiện trường, xuyên đêm chữa cháy, cứu nạn.

Là người trực tiếp chỉ huy công tác chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, Thiếu tá Lê Tiến Thành, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Bắc Từ Liêm, cho biết: "Ngay khi tới hiện trường, chúng tôi phát hiện đám cháy đã lan sang ngôi nhà 3 tầng liền kề. Đây là căn nhà kinh doanh máy móc nông nghiệp.