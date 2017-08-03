Những hình ảnh về một người dân vừa sạc vừa dùng điện thoại dẫn đến bị tai nạn chết cháy đã được xác nhận chỉ là tin đồn thất thiệt.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao với hình ảnh một vụ tai nạn kinh hoàng do sử dụng điện thoại.

Theo đó, một người đàn ông vừa cắm sạc vừa chơi điện thoại đã dẫn đến bị điện giật cháy xém, tử vong. Theo người chia sẻ hình ảnh thì sự việc xảy ra ở xã Hưng Đạo, huyện Tử Kỳ, tỉnh Hải Dương. Dư luận xôn xao với tin đồn này và lan truyền hình ảnh với tốc độ chóng mặt.

Ông Nguyễn Xuân Liễu - Trưởng công an xã Hưng Đạo cho biết: “Trong những ngày gần đây và đặc biệt là sáng nay, trên địa bàn xã chúng tôi không có sự việc nào xảy ra như vậy. Đây là tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân địa phương”.

Ông Liễu cũng cho biết, sau khi Công an huyện Tứ Kỳ nhận được tin báo đã xác minh làm rõ, đi xuống từng thôn để tìm hiểu và kết luận trên địa bàn không hề xảy ra sự việc nói trên.

Ông Phạm Văn Đức - Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo cũng khẳng định trên địa bàn không hề có vụ điện giật chết người nào và đây hoàn toàn là tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội.

Theo một số nguồn tin, những hình ảnh điện giật chết người kinh hoàng trên đã được đăng tải trên một trang tin của Ấn Độ từ cuối tháng 5/2017. Nội dung của bài viết là cảnh báo mọi người về một thanh niên trẻ bị điện giật chết, xác cháy đen khi vừa sạc pin vừa dùng điện thoại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/su-that-phia-sau-tin-don-mot-nguoi-dan-hai-duong-vua-sac-vua-dung-dien-thoai-bi-dien-giat-chet-chay-224199.html