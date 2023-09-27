SGK lớp 8 bộ Cánh Diều hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy và học

Bộ SGK Cánh Diều được giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh đánh giá có chất lượng cao, bảo đảm các tiêu chí về nội dung, hình thức, đáp ứng các yêu cầu về tính thẩm mỹ, khoa học, giáo dục và thực tiễn.

Công ty CP Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) là đơn vị tổ chức biên soạn, liên kết xuất bản, phát hành bộ sách giáo khoa (SGK) Cánh Diều - bộ SGK xã hội hóa đầu tiên của cả nước, thực hiện đầy đủ các đầu sách, góp phần đa dạng hóa tài liệu dạy và học, minh chứng cho chủ trương lớn và đúng đắn của Đảng và Nhà nước về xã hội hóa giáo dục .

Trong số các môn học trọng điểm của SGK lớp 8 bộ Cánh Diều thì môn Ngữ Văn được khá nhiều phụ huynh, học sinh quan tâm.

Năm học 2023 - 2024, lần đầu tiên, SGK lớp 8 bộ Cánh Diều được đưa vào sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Các bản sách mẫu đã được giới thiệu trực tiếp tại các nhà trường. Các bản mềm, các video giới thiệu sách cũng đã đến tay các giáo viên.

SGK lớp 8 bộ Cánh Diều gồm 2 tập với 10 bài học chính, mỗi bài học gồm ba phần:

Phần mở đầu trình bày các Yêu cầu cần đạt và Kiến thức ngữ văn làm cơ sở để đọc hiểu, viết, nói và nghe.

Phần kiến thức mới hình thành qua Đọc hiểu văn bản, viết, nói và nghe.

Phần luyện tập, vận dụng gồm Thực hành đọc hiểu, Thực hành tiếng Việt, Thực hành viết, Thực hành nói – nghe và Tự đánh giá.

Cuối sách có 4 phụ lục: Bảng tra cứu từ ngữ, Bảng tra cứu tên riêng nước ngoài. Cuối tập một có thêm Sổ tay hướng dẫn đọc, viết, nói và nghe. Cuối tập hai có Bảng tra cứu yếu tố Hán Việt thông dụng.

SGK lớp 8 bộ Cánh Diều bám sát yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông môn Ngữ văn năm 2018, sắp xếp hệ thống các bài học theo thể loại và kiểu văn bản kết hợp với đề tài, chủ đề văn bản.

SGK lớp 8 bộ Cánh Diều thực hiện tích hợp cao, nhằm phát triển năng lực và giảm tải. Mỗi bài học gồm 12 tiết, bắt đầu bằng hoạt động đọc hiểu 2 văn bản chính; sau đó vận dụng kiến thức đã hình thành để thực hành tiếng Việt, thực hành đọc hiểu 1 văn bản khác cùng thể loại hoặc kiểu văn bản và rèn luyện các kĩ năng viết, nói và nghe.

Nội dung các bài học trong SGK lớp 8 bộ Cánh Diều được thiết kế phù hợp với yêu cầu hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực, theo phương châm “Mang cuộc sống vào bài học, đưa bài học vào cuộc sống”; không sa vào lí thuyết mà chú trọng yêu cầu vận dụng, thực hành.

Điểm kế thừa và đổi mới của SGK lớp 8 bộ Cánh Diều: Kế thừa một số văn bản hay và những đơn vị kiến thức văn học, tiếng Việt cơ bản của các bộ SGK Ngữ văn trước đây, đáp ứng được yêu cầu mới; đồng thời, bổ sung một số văn bản đọc hiểu phù hợp với tâm lí lứa tuổi. Bảo đảm tỉ lệ hài hoà giữa các loại văn bản, ưu tiên văn bản văn học.

Từ cấu trúc đến nội dung các bài học và hình thức trình bày của các trang sách đều hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy, học và đánh giá. Các hướng dẫn, câu hỏi, bài tập trong mỗi bài học vừa là chỗ dựa để giáo viên tổ chức hoạt động dạy học, vừa dạy HS cách đọc một thể loại hoặc kiểu văn bản; cách viết một kiểu văn bản; cách nói và nghe theo yêu cầu về đề tài và kiểu văn bản; cách sử dụng tiếng Việt vào thực hành giao tiếp .

Ngoài các hướng dẫn, câu hỏi, bài tập, mỗi bài học chính và mỗi bài ôn tập cuối học kì, cuối năm học còn giới thiệu một đề kiểm tra để giáo viên tham khảo, đổi mới hoạt động đánh giá theo yêu cầu của Chương trình: đánh giá năng lực; sử dụng ngữ liệu đánh giá mới; thay đổi cách hỏi và yêu cầu đọc hiểu, viết; vận dụng các hình thức khác nhau (trắc nghiệm, tự luận, bài tập nghiên cứu,...).

Bên cạnh SGK, sách giáo viên và phiên bản điện tử của SGK Ngữ văn 8 còn hỗ trợ GV sử dụng các phương tiện và thiết bị dạy học theo yêu cầu mở: hiện đại, phù hợp và khả thi.