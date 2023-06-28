Sau môn Văn, xuất hiện thêm hình ảnh nghi lộ đề thi Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bộ Giáo dục và Đào tạo nói gì?

"Hiện thông tin này không ảnh hưởng đến kỳ thi" - Bộ GD&ĐT nhấn mạnh.

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, khoảng 15h39 ngày 28/6 (đang trong thời gian làm bài thi môn toán tốt nghiệp THPT), một bạn đọc đã phản ánh đến toà soạn về nghi vấn lọt đề thi môn toán. Bạn đọc cho biết đề thi được một đồng nghiệp gửi cho mình để nhờ xem hộ. "Theo đồng nghiệp này thì thí sinh gửi đề ra để nhờ giải hộ, sau đó đồng nghiệp chuyển cho tôi xem" - bạn đọc trên thông tin.

Theo đó, hình ảnh đề thi bị lộ ra cho thấy mã đề 113, từ câu 41 đến câu 45. Qua đối chiếu với mã đề 113 chính thức từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ câu 41 đến 45 hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh đề thi được cho là bị lọt ra ngoài. Hình ảnh đề thi được cung cấp còn cho thấy chữ ký và tên của cán bộ coi thi 2 trên phần tờ giấy làm bài thi trắc nghiệm môn toán.



Hình ảnh bạn đọc cung cấp về việc đề thi toán nghi bị tuồn ra bên ngoài dù đang trong thời gian làm bài - Ảnh: báo Tuổi trẻ Liên quan đến vụ việc này, chiều 28/8, trao đổi với VTC news, Bộ GD&ĐT thông tin Ban Chỉ đạo thi đã nắm bắt thông tin và chuyển thông tin cho Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an vào cuộc xác minh làm rõ, xử lý theo quy định. "Hiện thông tin này không ảnh hưởng đến kỳ thi" - Bộ GD&ĐT nhấn mạnh. Buổi thi Toán diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế. Các Hội đồng thi đã thực hiện tốt các phương án dự phòng nên đã xử lý kịp thời các tình huống bất thường, bảo đảm tổ chức thi an toàn, nghiêm túc. Đề thi Toán (mã 113) của Bộ GD&ĐT (bên trái) và hình ảnh nghi lọt đề thi (bên phải) - Ảnh: VTC news Cũng trong sáng nay, cả nước xôn xao với đề thi Văn bị phát tán trên mạng xã hội khi thí sinh vẫn đang trong thời gian làm bài thi theo quy định. Bộ GD&ĐT đã nắm bắt thông tin và chuyển thông tin cho Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an vào cuộc xác minh. Nếu phát hiện trường hợp vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Thông tin trên không ảnh hưởng đến kỳ thi vì khả năng tương tác chỉ ở một thí sinh. Đến thời điểm này, Bộ chưa ghi nhận có thông tin giải đề hoặc hướng dẫn giải đề từ bên ngoài vào phòng thi. Bộ đề nghị các Hội đồng thi tiếp tục tăng cường phương án phòng ngừa thiết bị công nghệ cao để hạn chế tối đa việc có thể gian lận trong phòng thi, quản lý chặt chẽ đề thi theo quy định

Nam thanh niên tự nhận là người phát tán đề thi môn Văn trên mạng xã hội đã đăng clip trần tình vụ việc Bộ GD-ĐT đã chuyển thông tin cho Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an vào cuộc xác minh. Nếu phát hiện trường hợp vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-mon-van-xuat-hien-them-hinh-anh-nghi-lo-e-thi-toan-ky-thi-tot-nghiep-thpt-bo-giao-duc-va-ao-tao-noi-gi-596832.html