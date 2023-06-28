Nam thanh niên tự nhận là người phát tán đề thi môn Văn trên mạng xã hội đã đăng clip trần tình vụ việc

Đời sống 28/06/2023 18:57

Bộ GD-ĐT đã chuyển thông tin cho Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an vào cuộc xác minh. Nếu phát hiện trường hợp vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Khoảng gần 9h ngày 28/6, trên mạng xã hội đã xuất hiện hình ảnh đề thi. Bối cảnh của bức ảnh chụp đề thi bên cạnh là tờ giấy thi và lịch thi tốt nghiệp THPT. Nhiều người thắc mắc liệu như thế này có phải là đề thi đã bị lộ, tức đề thi được phát tán khi đã đủ 2/3 thời gian đề thi. Cũng có ý kiến cho rằng, ảnh chụp nhiều khả năng là ở vị trí bàn giám thị. Như vậy, liệu cán bộ coi thi, giám thị có vi phạm quy chế khi mang điện thoại hay thiết bị ghi hình vào phòng thi.

Trao đổi với VietNamNet, sáng 28/6, đại diện Bộ GD-ĐT cho biết Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cũng đã tiếp nhận được phản ánh về vấn đề này.

Bộ GD-ĐT đã chuyển thông tin cho Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an vào cuộc xác minh. Nếu phát hiện trường hợp vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

“Chúng tôi sẽ chờ kết luận của cơ quan công an về thời điểm đề thi được chụp ra ngoài. Với nghi vấn giám thị sử dụng điện thoại trong phòng thi, chúng tôi cũng đang chờ kết luận ra sao mới đưa ra hướng xử lý” - đại diện Bộ GD-ĐT nói thêm.

Nam thanh niên tự nhận là người phát tán đề thi môn Văn trên mạng xã hội đã đăng clip trần tình vụ việc - Ảnh 1
Hình ảnh đề thi lan truyền trên mạng sáng nay - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ báo Người Lao động, liên quan đến sự việc này, chiều nay (28/6), mạng xã hội tiếp tục lan truyền đoạn clip ngắn của một nam thanh niên tự nhận là người đã đăng tải hình ảnh đề thi THPT môn Ngữ văn năm 2023 lên mạng xã hội khi thí sinh còn đang làm bài thi, dẫn đến nghi vấn lộ đề thi.

Cụ thể, theo nội dung đoạn clip, nam thanh niên cho biết bản thân ở TP. Hà Nội và vô tình đọc được đề thi trong tin nhắn rồi lưu ảnh về và đăng lên mạng xã hội. 

Nam thanh niên tự nhận là người phát tán đề thi môn Văn trên mạng xã hội đã đăng clip trần tình vụ việc - Ảnh 2
nam thanh niên cho biết bản thân ở TP. Hà Nội và vô tình đọc được đề thi trong tin nhắn rồi lưu ảnh về và đăng lên mạng xã hội - Ảnh: báo Người Lao động

"Khi thấy nhiều người tương tác, mình xóa ngay comment. Mình cũng không biết đề thi này có từ bao giờ" - nam thanh niên cho hay.

Người này cũng bày tỏ xin lỗi các sĩ tử trong kỳ thi THPT năm nay nếu hành động của nam thanh niên có ảnh hưởng đến họ. Người này cũng cho biết "không để ý" các tài khoản mạng xã hội có những lời nói không đúng mực và bản thân người này sẽ ra cơ quan công an để giải quyết sự việc.

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Tuỳ theo tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi, người làm lộ đề thi có thể bị xem xét kỷ luật theo quy định của cơ quan công tác, bị xử phạt vi phạm hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.

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