Sự việc xảy ra tại một căn hộ ở khu chung cư HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Người có hành vi bạo hành trẻ em trong đoạn clip được người nhà cháu bé thuê chăm sóc vì mẹ bé mới sinh non, sức khoẻ yếu.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một phụ nữ đang có hành vi nghi bạo hành cháu bé mới sinh gây xôn xao dư luận.T rong đoạn clip được ghi lại lúc rạng sáng ngày 31/5. Cụ thể, vào thời điểm này người phụ nữ bế một cháu bé mới sinh liên tục có hành vi lắc lư mạnh khiến cháu bé khóc thét lên. Người này sau đó tiếp tục bế xốc, ôm lắc lư mạnh khiến cháu bé khóc thét rồi đạt mạnh xuống giường. Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải lên mạng khiến nhiều người không khỏi phẫn nộ.

Hình ảnh người phụ nữ nghi bạo hành cháu bé 1 tháng tuổi gây xôn xao dư luận - Ảnh: Cắt từ clip Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, sự việc xảy ra tại một căn hộ ở khu chung cư HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Người có hành vi bạo hành trẻ em trong đoạn clip được người nhà cháu bé thuê chăm sóc vì mẹ bé mới sinh non, sức khoẻ yếu. Ngay sau đó, người nhà đã mời Công an phường Hoàng Liệt đến ghi nhận sự việc. Cháu bé hiện đang được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương kiểm tra sức khoẻ.

Nữ bảo mẫu áo vàng liên tục bật khóc xin tha thứ - Ảnh: Dân Việt Theo thông tin từ báo Dân Việt, gia đình muốn quay lại clip đăng tải lên mạng xã hội cảnh tỉnh các gia đình. Qua đoạn clip người thân gia đình cháu bé phát trực tiếp trên mạng xã hội, người cha cháu bé uất ức nói: "Vợ anh sinh non rồi, vợ chồng anh đối xử với em thế nào, giờ anh đưa em lên phường xử lý theo đúng quy định pháp luật. Anh không đụng chạm em làm gì, cả xã hội không thể nào tha thứ cho em được. Con anh mới 1 tháng mà em hành hạ với một đứa bé như thế". Lúc này, nữ bảo mẫu phân trần bản thân "bị trầm cảm" và xin tha thứ nhưng gia đình cháu bé kiên quyết mong muốn công an xác minh, làm sáng tỏ vụ việc. Liên quan đến vụ việc này, chiều 31/5, lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt xác nhận đã nắm được thông tin một bảo mẫu nghi bạo hành một trẻ nhỏ. "Sau khi nắm được thông tin tôi đã chỉ đạo Công an phường Hoàng Liệt trực tiếp xác minh làm rõ. Hiện người phụ nữ đang làm việc tại cơ quan công an" - lãnh đạo phường Hoàng Liệt thông tin.

Vụ bạo hành dã man vợ bầu 7 tháng ở Hải Dương: Người chồng từng có 2 đời vợ và 7 đứa con Kết luận giám định cho biết người vợ có hơn 200 vết thương trên khắp cơ thể, thời điểm bị hành hạ, chị đang mang thai 7 tháng đứa con thứ 2 với chồng.

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