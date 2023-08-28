Vụ tai nạn xảy ra tại Nhà văn hóa Tổ dân phố số 5, phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi gây ra cái cái chết thương tâm của nam sinh lớp 6.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, một nhóm học sinh đến sân nhà văn hóa đá bóng, quả bóng sau đó bị mắc trên mái nhà. Trong lúc trèo lên mái lợp tôn lấy bóng, một nam sinh bị điện giật tử vong.

Tối 28/8, ông Hồ Kỳ Phương, Chủ tịch UBND phường Trần Phú (TP Quảng Ngãi), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc làm một học sinh lớp 6 tử vong. Vụ tai nạn xảy ra lúc 17h cùng ngày, tại nhà sinh hoạt văn hóa tổ 5.

Vụ tai nạn xảy ra trước sân Nhà văn hoá Tổ dân phố số 5 (phường Trần Phú). Ảnh Dân Trí.

Thời điểm đó, một nhóm học sinh đến sân nhà sinh hoạt văn hóa đá bóng. Các em vui đùa làm quả bóng mắc trên mái nhà. Lúc này một nam sinh lớp 6 trèo lên mái nhà lợp tôn lấy quả bóng rồi gặp nạn.

24h đưa tin, theo ông Phương, ban đầu xác định, trong lúc trèo, em này đã nắm vào dây điện dẫn từ trụ vào nhà văn hóa nên bị giật.

"Khả năng đường dây điện bị hỏng lớp nhựa bọc nên khi em này chạm vào đã xảy ra sự việc đau lòng", ông Phương thông tin.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương tìm cách cứu nạn nhân nhưng bất thành. Nam sinh được xác định bị điện giật tử vong tại chỗ.

Nhiều người chứng kiến cho biết, có thể nam sinh đã nắm vào dây điện để trèo lên mái nhà. Đoạn dây điện dẫn vào nhà sinh hoạt văn hóa bị bong tróc dẫn đến vụ tai nạn.

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