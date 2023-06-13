Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, làm rõ vụ việc một thanh niên 21 tuổi quan hệ tình dục với bé gái.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 13/6, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Thành đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Lê Văn Hoàng (21 tuổi, trú xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Theo cơ quan điều tra, tối 29/5, Lê Văn Hoàng đã có hành vi quan hệ tình dục với cháu N.T.V. (15 tuổi).

Đối tượng Lê Văn Hoàng - Ảnh: Báo Dân trí

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu của tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Hoàng.

Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, các hành vi quan hệ tình dục đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, dù được sự đồng ý của bị hại vẫn phạm vào tội giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi, quy định tại điều 145 Bộ luật hình sự. Người phạm vào tội này có thể đối diện với mức hình phạt cao nhất lên đến 15 năm tù.

Liên quan đến chuyện xâm hại bé gái, gần đây tại Thanh Hóa cũng xảy ra 1 vụ việc tương tự. Cụ thể, theo thông tin từ báo Lao động, ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đ.X.N.A. (15 tuổi, trú tại thị trấn Thọ Xuân); L.V.V. (15 tuổi, trú tại xã Bắc Lương) và H.T.P. (16 tuổi, trú tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân) về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra ban đầu, vào tối ngày 26.1, Đ. X.N.A. và L.V.V. rủ cháu H. (14 tuổi, trú tại huyện Thọ Xuân) đi chơi và ăn uống ở nhà H.T.P. - Ảnh: Internet

Trong lúc ăn uống, 3 thiếu niên đã bàn nhau chúc rượu cho H. say. Khi H. say và bất tỉnh, các thiếu niên này đã đưa H. đến nhà văn hóa thôn để quan hệ tình dục và quay lại clip.

Sau khi nhận được thông tin sự việc, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh, điều tra.

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