Phó nháy cua nhầm người mẫu có bạn trai đại gia và cái kết đắng lòng

Câu chuyện chàng trai phó nháy yêu lầm cô người mẫu ảnh có bạn trai đại gia đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Đây là trường hợp không khó thấy trong cuộc sống hiện tại.

Với kinh nghiệm bị nhiều trai tán như vậy, chắc chắn rằng bạn phải biết mình thích bạn. Tuy bạn đã có người yêu rồi nhưng vẫn để mình nuôi hy vọng, để rồi mình cảm thấy tổn thương vô cùng.

"Không bao giờ yêu người mẫu nữa. Các bạn phũ quá, hóa ra mình chỉ là photozone. Lúc mình hỏi han có “gấu” không thì chối không có, chứ thực ra bạn có “gấu” được 3 năm rồi. “Gấu” giàu có mà chả bao giờ thấy sự hiện diện của hắn trên Facebook cả. Vì mình cũng thích nên thỉnh thoảng rủ bạn đi chơi, xem phim, chụp ảnh. Có biết mình nói sao bạn phũ phàng không?

Tại sao mình biết chuyện này? Vì hôm nay là sinh nhật bạn, khi mình định đưa bạn ra ngoài mừng sinh nhật thì bạn nói bạn mệt, chỉ muốn ở phòng thôi. Nhưng vì mình cũng lo lắng và muốn tạo sự bất ngờ nên mình mua một chiếc bánh và bó hoa rồi tự tiện tới phòng bạn. Đi gần tới cửa phòng thì mình nghe tiếng nói chuyện bên trong. Mình nhìn qua khe cửa thì thấy đau lòng, xấu hổ, bế tắc. Mình run đến nỗi không đứng vững, ngồi phệt ngay trước phòng bạn.

Nếu có thể chạy thì mình đã chạy đi luôn, nhưng đã phải miễn cưỡng nghe tiếng hai người hú hí với nhau. Vậy hóa ra ngày sinh nhật cô ấy, thằng đó tặng cho 3 cây son gì trị giá 1 triệu 7/cây, tượng trưng cho 3 sinh nhật với nhau. Vậy đó, mình thì sao. Trên tay cầm hộp bánh 100k và bó hoa 70k. Thất vọng về bản thân. Mình cố gồng lên, đứng dậy và lết về tới nhà. Tinh thần hoảng loạn và cảm thấy bị lừa dối.

Nhiều người từng rơi vào hoàn cảnh bày tỏ sự đồng cảm với chàng phó nháy đáng thương và cho rằng cô người mẫu lăng nhăng sẽ có kết cục không tốt đẹp.

Bạn Minh chia sẻ: “Loại con gái người ta hỏi mà không nói là có người yêu hay chưa có thì tốt nhất đừng bao giờ yêu. Toàn kiểu nói chưa có hay không chịu nói, lúc có người tán tỉnh cứ vẽ mặt cười, dù có tán đổ cũng chỉ là loại gái lăng nhăng, vớ vẩn kiểu lúc nào cũng muốn có nhiều người để ý. Rồi đến lúc yêu nhau có thằng hỏi nó như ông trên, nó cũng nói chưa có cứ để thằng kia tấn công. Loại này lúc cưới về làm vợ, bị cắm sừng thì càng đau đớn hơn”.