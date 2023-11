Ngày 17/5, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) ra thông báo tìm thân nhân của một công nhân đột tử trong phòng trọ, không mặc quần áo.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, khoảng 20 giờ ngày 15/5, một đồng nghiệp của ông Vũ Văn Mua (55 tuổi) đến phòng trọ trên đường Đồng Trí 3, P.Hòa Khánh Nam Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng tìm ông Mua.

Dãy trọ nơi ông Mua ở - Ảnh: Báo Thanh niên

Người đồng nghiệp gọi lâu không thấy ông Mua trả lời, cửa phòng khóa bên trong nên mọi người báo Công an P.Hòa Khánh Nam và phá khóa. Lúc này, mọi người phát hiện ông Mua đã tử vong trong nhà vệ sinh phòng trọ, nghĩ đến có thể ông Mua đột tử lúc đang tắm, thân thể còn ướt, không mặc quần áo.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định không có tác động ngoại lực dẫn đến tử vong, nhiều khả năng ông Mua bị đột quỵ.

Công an Q.Liên Chiểu cho biết, ông Mua không có thân nhân, cha mẹ nuôi trước đây ở tổ 5 P.Tân Chính, Q.Thanh Khê đã mất. Ông hiện đang là công nhân, không có nhà cửa, người thân nên ở trọ một mình nên không liên hệ được ai để nhận thi thể, phối hợp công an giải quyết.

Hiện tại, thi thể công nhân xấu số này về Bệnh viện Đà Nẵng, đồng thời thông báo ai là thân nhân của ông Mua, đề nghị liên hệ Công an Q.Liên Chiểu để được hướng dẫn các thủ tục cần thiết.

UBND P.Hòa Khánh Nam cho biết, đối với người tử vong không có người thân trên địa bàn phường, trước mắt Công an Q.Liên Chiểu đang giải quyết, trường hợp không có ai liên hệ, thì UBND P.Hòa Khánh Nam sẽ lo hậu sự cho công nhân này.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Tiền phong, ngày 2/5 Công an TP. Thuận An (Bình Dương) cho biết, ông L. (55 tuổi, quê Kiên Giang) tử vong tại phòng bảo vệ công ty đóng trên địa bàn phường Thuận Giao (TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương) là do đột tử. Tại hiện trường, ông L. tử vong trong tư thế nằm nghiêng dưới ghế trong phòng bảo vệ trước cổng công ty. Trên người nạn nhân không có vết thương.

Trước đó, ông L. đã đăng ký trực xuyên kỳ nghỉ lễ cả ngày lẫn đêm - Ảnh: Báo Tiền phong

