Nạn nhân làm tổ trưởng của Công ty may H.L, trên đường đi làm về thì không may gặp tai nạn tử vong.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, tối 4/8, trên Quốc lộ 5A đoạn gần trạm soát vé địa phận xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đã xảy ra vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng làm một người tử vong.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Giao Thông

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hơn 19h tối qua. Thời điểm đó, trời mưa nặng hạt tầm nhìn hạn chế, người đi đường phát hiện một người phụ nữ nằm bất động bên chiếc xe máy biển kiểm soát 89L1-356.1x.

Khi mọi người đến gần kiểm tra thì phát hiện người phụ nữ này đã tử vong. Trên cơ thể có nhiều thương tích do tai nạn giao thông.

Dẫn tin từ báo Công Lý, bước đầu xác định nạn nhân tên L (trú xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, Hưng Yên). Nạn nhân làm tổ trưởng của Công ty may H.L, trên đường đi làm về thì không may gặp tai nạn tử vong.

Ngay sau đó, người dân đã thông báo sự việc cho cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ.

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