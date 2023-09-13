Nóng: Chính thức bắt tạm giam 4 tháng 'chồng' bé gái 14 tuổi mang thai 8 tháng

Đời sống 13/09/2023 16:31

Theo kết quả điều tra ban đầu, VKS thị xã Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam 4 tháng ‘chồng’ bé gái 14 tuổi có bầu 8 tháng gây xôn xao dư luận thời gian qua. 

Theo báo Pháp Luật đưa tin, chiều 13-9, VKS thị xã Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với Vũ Văn An (33 tuổi, “chồng” làm bé gái 14 tuổi mang bầu tám tháng) về tội giao cấu với người từ 13 đến dưới 16 tuổi.

VKS thị xã Long Mỹ cũng đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an thị xã xem xét, xử lý những người có liên quan về hành vi tổ chức tảo hôn.

Kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 2-2022, hai mẹ con bé LNG (sinh năm 2008, thường trú tại phường Thuận An, thị xã Long Mỹ) đến nhà cậu ruột của An ở phường Bình Thạnh chơi.

Tại đây, bé G và An quen biết rồi nảy sinh tình cảm yêu đương. Khoảng một tháng sau, gia đình hai bên biết sự việc nên có tổ chức “bữa cơm ra mắt”, từ đó, An và G chung sống với nhau.

Nóng: Chính thức bắt tạm giam 4 tháng 'chồng' bé gái 14 tuổi mang thai 8 tháng - Ảnh 1
Thông tin bé gái mang thai được chia sẻ trên mạng xã hội trước đó. Ảnh: Báo Pháp Luật. 

Trong quá trình sống chung, mặc dù biết rõ G sinh chỉ mới 14 tuổi, nhưng An vẫn làm chuyện vợ chồng với G nhiều lần.

Sau đó, cậu của An không cho sống chung nhà nữa, nên An và G đi làm nghề lượm ve chai và tiếp tục chung sống với nhau một thời gian dài tại dạ cầu và tại nhà trọ thuộc phường Thuận An, còn mẹ G thì bỏ đi đâu không rõ.

Đến đầu tháng 6-2023 cả hai phát sinh mâu thuẫn nên G bỏ đi đến phường 5 (TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) và được một người dân cho ở nhờ.

Sự việc G mang thai khi chưa đủ 16 tuổi được người dân phát hiện và đăng tải trên mạng xã hội Facebook…

Như báo Thanh Niên đưa tin trước đó, ngày 31.8 trên mạng xã hội Facebook lan truyền nhiều hình ảnh được cho là một bé gái 14 tuổi mang thai 8 tháng đang ở nhờ người quen tại P.5, TP.Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) kèm theo lời kêu gọi giúp đỡ. Vụ việc đã gây xôn xao dư luận ở địa phương.

Nóng: Chính thức bắt tạm giam 4 tháng 'chồng' bé gái 14 tuổi mang thai 8 tháng - Ảnh 2
Bé G. (quê Hậu Giang) đang ở nhờ nhà một người quen ở Vĩnh Long. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Sau khi thông tin đăng tải trên mạng xã hội, bài viết đã thu hút sự quan tâm, chia sẻ của rất nhiều người. Nhiều ý kiến bình luận yêu cầu cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh làm rõ sự việc. 

Đến ngày 7.9, Công an TX.Long Mỹ (Hậu Giang) đang tạm giữ người 'chồng' là Võ Vũ An (39 tuổi) để điều tra về hành vi giao cấu với người từ 13 đến dưới 16 tuổi.

Tạm giữ người “chồng” trong vụ bé gái 14 tuổi mang thai 8 tháng, lý do không muốn nhận con gây sốc

Tạm giữ người “chồng” trong vụ bé gái 14 tuổi mang thai 8 tháng, lý do không muốn nhận con gây sốc

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ bé gái 14 tuổi mang thai 8 tháng Công an thị xã Long Mỹ đã vào cuộc xác minh và vận động "chồng" đến trình diện để tiếp tục điều tra.

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