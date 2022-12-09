Nổ pháo tự chế, nam thanh niên bị thủng bụng, dập nát tay

Theo chính quyền địa phương xã Hạnh Lâm (huyện Thanh Chương), trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nổ khiến một người bị thương nặng.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, chiều ngày 9/12, một lãnh đạo xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cho biết: Công an huyện đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc pháo tự chế phát nổ khiến 1 nam thanh niên bị dập nát bàn tay và thủng bụng.

Người đàn ông bị thương nặng sau vụ nổ lớn ở quán cà phê. Ảnh: Cơ sở cung cấp

Theo đó, khoảng 11g trưa ngày 9/12 một tiếng nổ lớn ở quán khiến nhiều vật dụng hư hại, người dân xóm 3 (xã Hạnh Lâm) phát hiện một người đàn ông là anh N.T.T (30 tuổi, trú xã Hạnh Lâm) bị thương nặng nằm giữa sàn, bàn tay bị nát, thủng bụng, mất nhiều máu, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Đồng thời nhiều vật dụng trong quán bị hư hại.

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thủng bụng, dập nát bàn tay.

Nguyên nhân vụ nổ bước đầu được xác định là do pháo tự chế

Theo ông Đặng Hữu Hạnh, thời điểm xảy ra sự việc, tại quán cà phê này chỉ có duy nhất anh T. ngồi uống nước. Công an xã Hạnh Lâm đã có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Được biết, khi vụ nổ xảy ra, quán khá vắng khách. Bước đầu cơ quan chức năng nghi ngờ đây là một vụ nổ do pháo tự chế.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Một phụ nữ Hà Nội bị ngộ độc do ăn bỏng ngô nghi bị tẩm cần sa Mới đây nhất, một người phụ nữ ở Hà Nội được chẩn đoán bị ngộ độc cần sa sau khi ăn bỏng ngô do con đặt mua trên mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/no-phao-tu-che-nam-thanh-nien-bi-thung-bung-dap-nat-tay-533454.html