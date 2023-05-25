Sáng 25/5/2023, UBND xã Thái Sơn (An Lão, Hải Phòng) đã xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông kinh hoàng.

Dẫn nguồn tin từ VTC News, vụ một cô gái bị xe tải lùi cán tử vong, bà N.T.N (66 tuổi, thôn Nguyệt Áng 2), người chứng kiến toàn bộ sự việc cho biết, lúc đó khoảng 16h40 ngày 24/5, bà đang chuẩn bị đồ bán hàng ở trong quán thì thấy một cô gái và chiếc xe máy điện đang bị đẩy lê dưới mặt đường, trong khi đó chiếc xe tải đi lùi.

Bà N.T.N (66 tuổi, thôn Nguyệt Áng 2), người chứng kiến toàn bộ sự việc - Ảnh: VTC News

Bà đã thét rất to là không đi được, nhưng tài xế không nghe thấy: "Tôi vừa kêu lớn "không được lùi nữa, chết người đến nơi rồi" tay vừa vẫy liên tục để tài xế nhìn và nghe thấy. Nhưng lúc này, cửa xe đóng kín, tài xế quay mặt sang bên khác nên không nhìn và nghe thấy tiếng kêu của tôi. Tôi càng kêu, chiếc xe càng lùi nhanh".

Bà N. kể lại trong bàng hoàng, giấy phút đó, nạn nhân định nhảy ra nhưng không kịp và bị xe tải cán trúng, chiếc xe máy điện nổ lốp sau tai nạn.

Ông C. (chồng bà N.), một nhân chứng tại hiện trường cũng cho biết, tài xế không bật xin nhan, không còi hay tín hiệu cảnh báo.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, trích xuất camera người dân ghi lại, khoảng gần 17h ngày 24/5/2023, xe tải biển kiểm soát 23C - 03964 đang lưu thông thì lùi lại, cán qua người điều khiển xe máy điện biển kiểm soát 15-MĐ5 54177 đi cùng chiều và khiến người đi xe máy tử vong, xe máy điện hư hỏng nặng.

Hiện tại, công an đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Xe tải chở dưa hấu lật ngang đường cao tốc Pháp Vân Vụ tai nạn khiến 2 xe ô tô bị hư hỏng và nằm chắn toàn bộ đường cao tốc hướng về Hà Nội khiến giao thông bị ùn tắc nghiêm trọng.

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