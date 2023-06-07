Người phụ nữ sập bẫy 'bình mới rượu cũ' mất hơn 200 triệu đồng qua ứng dụng hẹn hò

Thời gian gần đây, những vụ lừa đảo qua ứng dụng hẹn hò xuất hiện nở rộ trở lại. Hàng chục nạn nhân mất từ vài chục triệu đến hơn 3 tỷ đồng vì chiêu trò lừa đảo tương tự.

Theo thông tin từ Zingnews, chị H.H (Cần Thơ) cho biết, đã mất hơn 200 triệu đồng sau khi tin lời một người quen qua ứng dụng hẹn hò. Chị H. thuật lại quá trình bị lừa: Ban đầu, người lừa đảo sẽ nhắn tin làm quen, tán tỉnh và mua quà, đồ ăn cho trong khoảng thời gian dao động trong 1 tuần đến 3 tháng.

Số tiền các nạn nhân bị lừa lên tới hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng - Ảnh: Zingnews Sau khi đã lấy được lòng tin của nạn nhân, người này sẽ giới thiệu rằng bản thân đang làm nhân viên công nghệ thông tin (IT) cho một sàn giao dịch với hình thức tương tự các sàn giao dịch ngoại hối (forex). Tiếp đó, người này sẽ gửi đường dẫn tới sàn giao dịch này và nhờ nạn nhân đặt lệnh mua bán trên chính tài khoản của họ. Đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nạn nhân về các sàn giao dịch vàng, ngoại hối nhằm chiếm đoạt tài sản - Ảnh: Zingnews Sau nhiều giao dịch sinh lời, đối tượng sẽ khuyên nạn nhân tạo một tài khoản để có thể kiếm tiền dựa trên lỗi của sàn. Đồng thời, được hướng dẫn tiếp tục giao dịch các lệnh mua bán theo lời của "người quen" nhưng trên chính tài khoản mới tạo. Sau vài giao dịch, họ sẽ khuyên nạn nhân "gửi lãi qua đêm" để sinh lời thay vì rút tiền về tài khoản ngân hàng. Để gia tăng sức ép với nạn nhân, những người này sẽ cảnh báo về việc nếu không tiếp tục cọc tiền xác minh và đóng thuế, tài khoản sẽ bị khóa và mất toàn bộ tiền đã nạp.

Những người lừa đảo sử dụng tài khoản ngân hàng dạng doanh nghiệp, tạo thêm lòng tin để nạn nhân chuyển khoản số tiền lớn - Ảnh: Zingnews Trước đó, theo nguồn tin từ VTV News, ngày 27/5, Công an phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm tiếp nhận tin trình báo của chị T. (sinh năm 1981 ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Dù đã có nhiều cảnh báo, nhưng nhiều người vẫn sập bẫy bởi trò làm nhiệm vụ online nhận tiền hoa hồng - Ảnh: Giao thông Hà Nội Ban đầu, chị T. nhận cuộc gọi thông báo được tham gia chương trình nhận quà và được mời làm nhiệm vụ sẽ hưởng tiền hoa hồng. Ngay sau đó, chị T. đã chuyển khoảng 450 triệu đồng để làm nhiệm vụ nhưng không nhận được nhận lại tiền gốc và tiền hoa hồng. Lúc này chị T. mới biết mình bị lừa và đến cơ quan Công an trình báo. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Lý do tạm hoãn phiên tòa xét xử hot girl 'lừa đảo thế kỷ' Tina Dương Ngày 30/5/2023 dự kiến TAND tỉnh Bình Thuận sẽ đưa ra xét xử hotgirl Tina Dương từng thực hiện "cú lừa thế kỷ" vào năm ngoái nhưng phiên tòa đã bị tạm hoãn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-phu-nu-sap-bay-binh-moi-ruou-cu-mat-hon-200-trieu-ong-qua-ung-dung-hen-ho-589909.html