Người phụ nữ 39 tuổi ở Gia Lai mất liên lạc bất thường. Đến nay đã hơn 3 tháng nay, người nhà vẫn không thể liên lạc được.

Theo nguồn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 15/3, công an TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết kết quả kiểm tra hiện trường ban đầu liên quan vụ một phụ nữ mất tích chưa phát hiện dấu hiệu tội phạm.

Công an TP.Pleiku cho biết, đơn vị không ra quyết định truy tìm nạn nhân do kết quả kiểm tra không phát hiện có dấu hiệu tội phạm. Tuy nhiên, Công an TP.Pleiku có thông báo trường hợp người mất tích đến các đơn cấp xã, phường để nắm thông tin; đồng thời báo cáo vụ việc lên cơ quan cấp trên.

Nguồn tin từ báo Tiền Phong, trước đó, bà Trần Thị Đồng (ngụ phường Trà Bá, TP.Pleiku) đến Công an thành phố Pleiku trình báo việc chị Lý Thị Như bị mất tích. Bà Đồng cho biết, Như là cháu ruột của mình. Hơn 3 tháng nay bà đã mất liên lạc với Như.

Dẫn tin từ báo Dân Trí, theo bà Đồng, chị Như không có anh em ruột, không có cha, mẹ đã mất và đã ly hôn chồng. Nhiều năm nay, chị Như sống như vợ chồng với ông L.T.T. tại xã Diên Phú. Trước thời điểm mất tích, giữa chị Như và ông T. xảy ra mâu thuẫn.

Bà Đồng cho biết thêm, người thân tìm mọi cách để liên lạc với chị Như qua điện thoại, mạng xã hội nhưng đều không được.

Theo đại diện lãnh đạo xã Diên Phú, đơn vị đã nhận được thông báo việc chị Như mất tích nhiều tháng. Sau khi tiếp nhận thông tin, xã đã chỉ đạo lực lượng chức năng nắm bắt thông tin.

Mới đây, một số người trình báo đã gặp chị Như trên địa bàn thành phố Pleiku. Thông tin này cũng đang được xác minh.

