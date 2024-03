Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện An Lão, TP Hải Phòng cho biết đã tạm giữ hình sự Bùi Văn Huy (SN 1991, trú xã Trường Thọ, huyện An Lão, TP Hải Phòng) để điều tra, làm rõ về hành vi 'Giết người'.

Nguồn tin từ báo An Ninh Thủ Đô, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện An Lão, TP Hải Phòng cho biết đã tạm giữ hình sự Bùi Văn Huy (SN 1991, trú xã Trường Thọ, huyện An Lão, TP Hải Phòng) để điều tra, làm rõ về hành vi "Giết người".

Đối tượng dùng dao giết người - Ảnh: báo An Ninh Thủ Đô

Trước đó, khoảng 20h ngày 11/3, tại nhà ông B.V.H (bố đẻ của Huy ở xã Trường Thọ, huyện An Lão), Huy đã chuẩn bị 1 con dao bầu bằng kim loại ngồi ở hiên nhà. Lúc này, chị V.T.T.T (SN 1997, là em dâu sống cùng nhà với Huy) đi làm về, đang đứng đóng cổng. Do bị ảo giác, Huy cho rằng, chị T là trộm nên đã cầm dao tiến đến đâm nhiều nhát vào lưng của chị T khiến nạn nhân nằm gục xuống.

Sau khi đâm chị T, Huy lôi chị này ra ngoài cổng đóng lại. Chị T sau đó được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu.

Theo nguồn tin từ báo Công Lý, nhận được tin báo, Công an huyện An Lão đã phối hợp với VKSND và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Hải Phòng tiến hành khám nghiệm hiện trường; đồng thời bắt giữ Bùi Văn Huy để phục vụ điều tra.

Bàng hoàng anh trai đâm em ruột tử vong ở Bình Định: Tiết lộ nguyên nhân gây án Ngày 14/3, lực lượng Công an huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đang tập trung điều tra một vụ đánh nhau khiến 1 người tử vong vừa xảy ra trên địa bàn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ao-giac-trong-nha-co-trom-anh-chong-dung-dao-am-em-dau-nhieu-nhat-657358.html