Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 14/3, lực lượng Công an huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đang tập trung điều tra một vụ đánh nhau khiến 1 người tử vong vừa xảy ra trên địa bàn.

Cụ thể, vào tối 13/3, anh Nguyễn Ngọc Ấn (31 tuổi, ở thôn An Hòa 1, xã Phước An, huyện Tuy Phước) cùng một số người ngồi nhậu tại nhà của mình.

Hiện trường vụ án - Ảnh: Báo Giao thông

Theo thông tin từ báo Giao thông, đến khoảng 21h25 cùng ngày, do có mâu thuẫn từ trước nên Nguyễn Trọng Ân (38 tuổi, ở cùng thôn và là anh ruột của Ấn) đến nhà của Ấn gây gổ thách thức đánh nhau. Lúc này cả hai anh em xông vào đánh nhau. Trong lúc giằng co, Ân đã lấy dao Thái Lan mang theo đâm vào vùng cổ của Ấn gây thương tích khiến nạn nhân gục trước sân nhà. Sau đó, được mọi người có mặt tại hiện trường can ngăn nên Ân bỏ đi và vứt con dao.

Mâu thuẫn trong lúc nhậu, ông N.T.A ở Bình Định dùng dao tấn công em trai dẫn đến tử vong - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Sau khi bị đâm, Ấn bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Vụ việc đang được các ngành chức năng điều tra làm rõ.

