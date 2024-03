Cháy trong khu dân cư ở Bình Dương: Người dân khẩn trương giúp cửa hàng quần áo và sửa xe máy di dời

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vụ cháy xảy ra vào khoảng 17h13 ngày 13/3.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Người Lao Động

Đến 19h ngày 13.3, lực lượng chức năng thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã dập tắt đám cháy trên đường Nguyễn Trãi, thuộc phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.