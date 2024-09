Nạn nhân là cháu C.T.T.A, 6 tháng tuổi (sinh năm 2024, thường trú ở thôn Dì Thàng, xã Bản Nhùng, huyện Hoàng Su Phì) được tìm thấy tại Thủy điện Sông Chảy 3, cách hiện trường sạt lở khoảng 25km.

Theo thông tin trên báo Người Lao Động, sáng 19-9, thông tin từ lãnh đạo UBND huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang cho biết chiều 18-9, trong lúc đi đánh lưới người dân đã phát hiện thi thể cháu C.T.T.A. (6 tháng tuổi, trú thôn Dì Thàng, xã Bản Nhùng, huyện Hoàng Su Phì) tại thủy điện Sông Chảy 3, cách hiện trường nơi cháu mất tích khoảng 25 km.

Mưa lũ do bão số 3 khiến nhiều tuyến đường tại Hà Giang bị sạt lở. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cháu bé cho gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Như trước đó VietNam+ đưa tin, ngày 10/9, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, từ ngày 8 đến ngày 10/9, trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì có mưa vừa, mưa to trên diện rộng, kèm theo giông lốc đã khiến một cháu bé 6 tháng tuổi bị mất tích do mưa lũ lớn, một cháu khác bị thương nặng.

Không những vậy, mưa lũ lớn trong nhiều giờ đã khiến thiệt hại nhiều nhà cửa, hoa màu, nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch trên địa bàn.

