Người đàn ông ngoại quốc bị bóc tách động mạch chủ may mắn được các bác sĩ ở TP.Cần Thơ cứu sống

Bệnh nhân nói trên là anh L.C.L (37 tuổi, quốc tịch Đài Loan, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.Cần Thơ).

Theo thông tin từ Báo Tiên Phong, trưa ngày 25/7, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, TP.Cần Thơ cho biết, các bác sĩ vừa cứu sống thành công một nam bệnh nhân người Đài Loan nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Sau 4 giờ thực hiện, ca phẫu thuật đã thành công, sức khỏe của anh L.C.L (37 tuổi, quốc tịch Đài Loan) đang chuyển biến tốt, chỉ số sinh hiệu ổn định được chuyển về nội trú theo dõi

Theo Báo Người Đưa Tin, trước khi nhập viện 1 giờ anh L. đột ngột đau ngực, đau sau xương ức, vã mồ hôi, môi tím nên được người nhà đưa đến Bệnh viện cấp cứu. Gia đình cho biết, anh L. có tiền sử tăng huyết áp nhưng không điều trị. Sau khi hội chẩn, người bệnh được chỉ định mổ cấp cứu trong đêm để giải quyết chỗ rách nội mạc động mạch chủ gây bóc tách.

Ảnh: Báo Tiên Phong

Trải qua hơn 4 giờ thực hiện, ca phẫu thuật đã thành công. Hiện, sức khỏe anh L. đang chuyển biến tốt, chỉ số sinh hiệu ổn định, được chuyển về nội trú theo dõi, dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ CKII Trần Phước Hoà - Trưởng Khoa Ngoại tim mạch – Lồng ngực cho biết: “Bệnh lý bóc tách động mạch chủ là một cấp cứu khẩn cấp cần giải quyết ngay để cứu các tạng bên trong cơ thể bệnh nhân. Bệnh lý nguy hiểm này đa số có diễn biến thầm lặng, đặc biệt trên bệnh nhân có bệnh lý tăng huyết áp lâu năm và béo phì.”

Theo bác sĩ Hòa, bệnh nhân thường không có bất cứ triệu chứng nào trong suốt quá trình ủ bệnh, cho đến khi các triệu chứng đột ngột xuất hiện, nguy hiểm hơn là xảy ra các biến chứng, như: bóc tách thành mạch, tắc mạch do huyết khối, thậm chí là vỡ mạch máu nguy hiểm tính mạng. Trong đó, bóc tách động mạch chủ là một cấp cứu y khoa với nguy cơ tử vong lên đến 90%.

Bác sĩ Hoà cũng khuyến cáo người dân cần đi khám kiểm tra sức khỏe định kỳ ít nhất 6 tháng 1 lần. Nếu có các triệu chứng đau bụng, sờ thấy khối to ở bụng… cần đến bệnh viện để được các bác sĩ chẩn đoán sớm và đưa ra phương án điều trị kịp thời tránh những biến chứng không mong muốn.