Theo đó, khoảng 10h12 ngày 25/4, Công an TP. Cao Lãnh (Đồng Tháp) nhận được thông tin từ Công an huyện Thanh Bình về việc phát hiện một đối tượng có biểu hiện nghi "ngáo đá" đang điều khiển xe máy trên Quốc lộ 30 (hướng từ huyện Thanh Bình hướng về TP. Cao Lãnh). Trên đường di chuyển, đối tượng tấn công, đạp đổ xe 3 người phụ nữ khiến họ ngã xuống đường.

Theo thông tin từ Vietnamnet, sáng 26/4, Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin về vụ việc một người đàn ông nghi "ngáo đá" tấn công nhiều phụ nữ đi đường. Công an cũng kêu gọi ai là nạn nhân nhanh chóng đến trình báo.

Theo thông tin từ VnExpress, thượng tá Bùi Minh Truyền - Trưởng Công an huyện Thanh Bình cho biết, khoảng 10h sáng nay Sơn đi 60 km từ thành phố Hồng Ngự đến Cao Lãnh và "cố tình tìm phụ nữ" ở đoạn đường vắng, rồi gây án. Công an các địa phương trên quốc lộ 30 đang thống kê số nạn nhân.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP. Cao Lãnh đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và công an xã, phường tổ chức chặn bắt.

"Trước mắt xác định có ít nhất 10 phụ nữ bị hắn tấn công. Đa phần nạn nhân bị trầy xước, một trường hợp bị nứt xương vai" - ông Truyền nói.

Công an huyện Thanh Bình truy vết trên hệ thống camera an ninh, xác định Sơn chạy về Cao Lãnh nên thông báo cho cảnh sát ở đây phối hợp truy bắt - Ảnh: Cắt từ clip

Công an huyện Thanh Bình truy vết trên hệ thống camera an ninh, xác định Sơn chạy về Cao Lãnh nên thông báo cho cảnh sát ở đây phối hợp truy bắt. Thượng tá Thái Viết Vũ, Trưởng Công an thành phố Cao Lãnh, ngay sau đó tung nhiều lực lượng tìm kiếm kẻ tình nghi.

Trước đó, khoảng 14h55 chiều 25/4, Công an TP. Cao Lãnh phát hiện một người đàn ông có đặc điểm nhận dạng giống với đối tượng đạp ngã xe nói trên. Người này đang trốn tại khu vực đường Lý Thường Kiệt.

Đến 15h05 ngày 25/4, Tổ phản ứng nhanh Công an TP. Cao Lãnh đã khống chế đối tượng tại khách sạn ở thành phố Cao Lãnh. Qua test nhanh ma túy, Sơn dương tính với Ketamine - Ảnh: Vietnamnet

Đến 15h05 cùng ngày, Tổ phản ứng nhanh Công an TP. Cao Lãnh đã khống chế đối tượng tại khách sạn ở thành phố Cao Lãnh. Qua làm việc, cơ quan chức năng xác định đối tượng là Nguyễn Hải Sơn (39 tuổi, ngụ xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang). Qua test nhanh ma túy, Sơn dương tính với Ketamine.

Hiện, đối tượng Sơn đã được bàn giao cho Công an huyện Thanh Bình xử lý theo quy định pháp luật.